Politiķu apņemšanās radikāli cīnīties ar haosu taksometru pakalpojumos, nosakot fiksētas cenas, varētu ciest fiasko. Vienlaikus grūtības varētu sagādāt arī tarifu griestu noteikšana, atzīst darba grupas vadītājs. "Tas skaistais, gaišais mērķis ir brīva konkurence. Šobrīd nevaram pateikt, ka viennozīmīgi būs cenu griesti, jo pakalpojumu sniedzēji ir pārāk atšķirīgi. [...] Tāpēc ir jāsaprot, kā mēs, ļoti būtiski neierobežojot konkurenci, varam pakalpojumu piedāvāt saprotamu visiem," raidījumam sacīja SM Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns. Darba grupa tomēr valdībai ieteiks mēģināt noteikt cenu griestus un izstrādāt speciālu metodiku.



To, ka varētu rasties sarežģījumi cenu noteikšanā, neslēpj arī Ekonomikas ministrijā (EM). "Mums ir tāda nedaudz komplicēta situācija attiecība uz tarifu regulējumu, jo viens jautājums ir konkurences ierobežošana, kas ir pietiekami sarežģīts un diskutabls, otrs jautājums, protams, ka mēs vēlamies redzēt garantētu pakalpojuma cenu vismaz noteiktos maršrutos, kas ir sabiedrībai būtiski. Pašreizējā brīdī mēs sliecamies virzienā, ka varētu piekrist tam, ka noteiktos maršrutos mēs nosakām šādus tarifu griestus," teica EM ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis. EM apsver iespēju maksimālo tarifu noteikšanas metodikas izstrādē piesaistīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.



Taksometru pakalpojumu nozarē strādājošās kompānijas kategoriski iebilst pret jebkādu tarifu griestu noteikšanu. "Tik pat labi, lai izstrādā metodiku apdrošināšanas kompānijām, kur cenas atšķiras no 600 eiro līdz 2000 eiro par auto, jo būtībā nav iespējams pamatoti metodiku aprēķināt," sacīja Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks. Nozares pārstāvji uzstāj, ka tarifos būtu jāsaglabā esošā situācija. Viņi vienīgi piedāvā uz taksometru durvīm pie tur jau esošajiem trīs tarifiem pielikt klāt arī maksimālo cenu par desmit kilometriem. Nozares pārstāvji uzskata, ka griestu noteikšana neizskaudīs negodīgu rīcību. "Man tad ir jautājums, vai pirms bija šis maksimālais tarifs nešmauca klientus? Šmauca! Tāpēc es aicinātu vēlreiz koncentrēties uz kontroli. Tikt galā ar šiem bandītiem, kas krāpj klientus, nevis izmantot situāciju priekšvēlēšanu kampaņā un tad pasniegt kā labu darbu vēlētājiem," sacīja Ošenieks.



Kontroles pastiprināšanu, piesaistot palīgā pašvaldības policiju un palielinot tās pilnvaras, piemēram, pārbaudīt latviešu valodas zināšanas, atbalsta arī darba grupa un to piedāvās valdībai. Vēl darba grupā liels atbalsts bijis priekšlikumam noteikt kritērijus tam, lai varētu strādāt stratēģiski svarīgajās vietās. "Piedāvāsim šādām vietām, kuras var identificēt, izvēlēties ierobežotu pakalpojumu sniedzēju loku, kuru izvēlas uz izdevīgāko pakalpojumu sniegšanas klāstu," atklāja SM pārstāvis Vectirāns.



Pēdējais priekšlikums būs līdzīgs tam, kādu savulaik lidosta jau bija ieviesusi, bet ko nācās atcelts tiesas lēmuma dēļ. Šoreiz gan izvēli ļautu izdarīt ar likumu, bet kompāniju skaits, kas varētu sniegt pakalpojumus, varētu būt lielāks.

