Viņš skaidroja, ka saistītajiem dabasgāzes lietotājiem jeb mājsaimniecībām, kuras nav reģistrētas "Latvijas gāzes" klientu portālā "e-pakalpojumi", "Gaso" nosūta rādījumu nolasījumu kartītes, kā to līdz šim darīja "Latvijas gāze".

Klienti, kuri saņēmuši šīs kartītes, aicināti nolasīt dabasgāzes skaitītāja rādījumu uz 31.decembri, jo no 2018.gada 1.janvāra mainīsies dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi saistītajiem dabasgāzes lietotājiem jeb mājsaimniecībām.

Rādījums jāieraksta kartītē un trīs dienu laikā tā jānosūta atpakaļ "Gaso", iemetot to jebkurā "Latvijas pasta" vēstuļu kastītē.

Upaciers arī atgādināja, ka skaitītāju rādījumus ir iespējams arī noziņot, reģistrējoties "Latvijas gāzes" klientu portālā "e-pakalpojumi", elektroniski - "info@gaso.lv", kā arī zvanot - 155.

"Gaso" ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā un turpmāk nodrošinās dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti.

Kompānija "Gaso" darbu sāka 1.decembrī, bet 8.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome "Gaso" izsniegusi licenci dabasgāzes sadalei. Licence komersantam izsniegta uz 20 gadiem - no 2017.gada 7.decembra līdz 2037.gada 6.decembrim.

SPRK padomes lēmums nozīmē, ka sadales pakalpojumus, kurus līdz šim sniedza "Latvijas gāze", turpmāk Latvijā nodrošinās "Gaso".

Kā iepriekš ziņots, lai nodrošinātu dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, "Latvijas gāze" tika reorganizēta sadalīšanas ceļā, nododot daļu mantas iegūstošajai kompānijai.

Lai nodrošinātu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, "Gaso" bija jābūt iespējai vienlaikus ar minēto aktīvu pārņemšanu no "Latvijas gāzes" sākt dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanu. SPRK secināja, ka "Gaso" rīcībā ir visi aktīvi, lai nodrošinātu sadales pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus SPRK noteikusi, ka no 2017.gada 7.decembra "Gaso" piemēros SPRK apstiprinātos dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifus, ievērojot SPRK lēmumu, kas nosaka, ka dabasgāzes sadales pakalpojumu gala tarifi ir jāpārrēķina no normālkubikmetriem uz enerģijas vienībām, līdz dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu apstiprināšanai "Gaso".

Par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecelta bijusī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane. "Gaso" valdē iecelts arī Antons Bubenovs, Joahims Hokerts, Baiba Bebre un Aleksandrs Koposovs.

"Gaso" pamatkapitāls ir 39,9 miljoni eiro, kuru veido 39,9 miljoni akciju viena eiro nominālvērtībā.

Tāpat ziņots, ka "Latvijas gāzes" akcionāri ārkārtas sapulcē augusta vidū atbalstīja uzņēmuma reorganizāciju, nodalot sadales sistēmas operatoru un izveidojot "Gaso".

Atbilstoši Eiropas Savienības un Enerģētikas likuma prasībām "Latvijas gāzei" līdz 2018. gada 1.janvārim bija jānodala dabasgāzes tirdzniecība un sadale. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas, kas tika veikta 2016.gadā, izveidojot AS "Conexus Baltic Grid", uz sadales un tirdzniecības nodalīšanu neatteicas prasība par īpašnieku maiņu. Līdz ar to nodalāmā sabiedrība var būt meitasuzņēmums.