ReservedForXmas

Modes industrijā labi zināmie blogeri un modeļi nāk no dažādām valstīm un kultūrām. Reserved “Jingle Bells” Ziemassvētku noskaņās radītais video klips veidots balstoties uz 1960.gadu video stilu, atspoguļojot Reserved jaunāko kolekciju elementus svinīgās noskaņās. Gordons Van Šteiners (Gordon von Steiner), šī video producents un labi zināms modes video autors, ir radījis Ziemassvētku pasaku - krāsainu un sireālu Ziemassvētku noskaņās radītu Reserved svētku atainojumu.

Reserved jaunākās kampaņas sejas ir labi zināmi blogeri un modeļi no četrām valstīm: Zuzanna Bijoša (Zuzanna Bijoch; @bijochzuzanna), Marta Diksa (Marta Dyks; @martadyks) un Boriss Starošzs (Borys Starosz; @borysstarosz) no Polijas, Bonija Strange (Bonnie Strange; @bonniestrange), Svantje Paulīna (Swantje Paulina; @swalina) un Kosta Vilijams (Kosta Williams; @kosta_williams) no Vācijas, Markuss Butlers (Marcus Butler; @marcusbutler) un Patrīcija Manfilda (Patricia Manfield; @patriciamanfield) no Lielbritānijas, Diāna Korkunova (Diana Korkunowa; diana_korkunova) un Karīna Istomina (Karina Istomina; @diamond_april) no Krievijas.



Kolekcija, neskaitot jaunākās modes aktualitātes, sevī ietver arī Ziemassvētku elementus, kā piemēram, džemperus ar tik ikonikso ziemeļbrieža attēlu. Sieviešu apģērbu kolekcija ir atsauce uz 80. un 90.gadu modi, pasniedzot to mūsdienīgā gaismā. Zīmola apģērbu līnijas dizaineri lielu uzmanību ir pievērsuši materiālu tekstūrām, kā piemēram, spīguļojošiem “Lurex” tipa audumiem, mākslīgajai ādai, maigam samtam, rūtotiem audumiem un viktoriāņu stila mežģīnēm. Bagātīgās tekstūras atardīsiet apģērbos sākot no klasiskiem modeļiem, līdz pat mazām kokteiļkleitām, mini svārkiem un solīdiem mēteļiem. Kolekcijā atrodami arī 80.gadu stila aksesuāri – ar fliteriem izšūtas cepures, samta cimdi, spīguļojoši čokeri un zābaki ar kniedēm.





Reserved vīriešu apģērbu kolekcijā dominē Britu stils kombinācijā ar ielu modi. Rezultāts? Ikdeinišķi uzvalki,

minimālisma stila polo krekli un bikses ar sānu ielaidumiem.



Jaunākā Reserved kampaņa, kas tapusi sadrbojoties ar blogeriem un modeļiem, atspoguļo mūsdienu modernos Ziemassvētkus citā gaisotnē. Pamanāmais Reserved jaunākās kolekcijas stils lieliski saskan ar svinīgo decembra noskaņu.



Blogeri dalījās ar saviem ieteikumiem kā panākt Ziemassvētku noskaņu – šie ieteikumi šo kampaņu ir padarijuši personīgāku.



#ReservedForXmas ir atslēga uz Ziemassvētku noslēpumu atklāšanu.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Reserved