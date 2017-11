Vidējā sērijveida dzīvokļa cena 2017. gada oktobrī bija 761 eiro par kvadrātmetru, tomēr tas ir par 53,1% zemāk nekā tā dēvētajos treknajos gados, kad šis rādītājs sasniedza pat 1600 eiro kvadrātmetrā.

Visvairāk dzīvokļu piedāvājumu šobrīd ir Purvciemā, Ķengaragā un Ziepniekkalnā, bet vismazākā aktivitāte ir Bolderājā. Visaugstākās sērijveida dzīvokļu cenas 2017. gada oktobrī, kā ierasts, bija Teikā, kur vidējā cena par vienu kvadrātmetru ir 896 eiro, bet zemākās saglabājās jau pieminētajā Bolderājā - tur viena kvadrātmetra cena oktobrī pieauga līdz 546 eiro.

Šogad oktobrī visdārgākās cenas saglabājās 119. un 104. sērijas namos, kur divistabu dzīvoklis apmierinošā stāvoklī atkarībā no atrašanās vietas maksājis 45 000 līdz 49 000 eiro. Savukārt lētākie dzīvokļi bija tā dēvētajā lietuviešu projektā - tur divistabu dzīvokļa cenas svārstījās 25 000 un 39 000 eiro robežās, kā arī "hruščovkās", kur divistabnieku var nopirkt amplitūdā no 24 000 līdz 38 000, arī - atkarībā no atrašanās vietas.

Kurš dzīvos Vecrīgā?

Ja runā ne tikai par apartamentiem sērijveida projektos, tad visaugstākā aktivitāte ir Rīgas centrā. Sludinājumu portālā "ss.com" atrodami vairāk nekā 2000 īpašumu piedāvājumi, no kuriem 150 ir Vecrīgā. Spēle šeit faktiski ir vienos vārtos - visi visu pārdod. Šo tendenci apstiprina arī Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati, kuri liecina, ka rīdzinieki no pilsētas sirds pārceļas no nomalēm. Ja salīdzina 2000. un 2017. gadu, tad pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rīgas centrā sarucis par 40,5%, proti, no 50,8 tūkstošiem līdz 30,2 tūkstošiem, bet Vecrīgā par 38,1% - no 3187 līdz 1974 iedzīvotājiem.