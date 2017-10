“VYNOTEKA” atver lielāko veikalu Rīgā

"Līdz šim mūsu veikalu piedāvājums Latvijā ir bijis salīdzinoši mazs. Tieši tāpēc mēs nolēmām paplašināt tirgu. Tagad mēs varam piedāvāt saviem klientiem vēl lielāku dzērienu izvēli un dažādas uzkodas. Jaunais veikals atrodas Krasta ielā 70. Mēs to saucam par mūsu "dimantu", jo tur būs iespējams apmierināt katra klienta vajadzības ", komentē" Vynoteka "īpašnieks Marijus Gumbrevičius.

Jaunais veikals ir lielākais veikals "Vynoteka" tīklā Latvijā. Tā radīšanā kompānija ir ieguldījusi vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Jaunā veikala atrašanās vieta tika izvēlēta, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, bet galvenais faktors bija tā pieejamība, ko nodrošina blakus esošā transporta plūsma.

"Krasta ielā ir ļoti intensīva kustība. Bez tam blakus atrodas arī atpūtas centrs "Lido", veikals "MC2" un degvielas uzpildes stacija "Circle-K". Mēs ceram, ka mūsu klienti novērtēs jaunā veikala atrašanās vietu un iespēju nopirkt iecienītākos dzērienus, dodoties mājās no darba, vai atgriežoties no aktīva atvaļinājuma kopā ar savu ģimeni ", - sacīja Gumbrevičius.

Patlaban alkohola tirgotāju konkurence Latvijā ir sīva, bet uzņēmumam "Vynoteka" ir vairākas priekšrocības, no kurām galvenā, pēc mazumtirgotāja īpašnieka domām, ir daudzveidīgs sortiments un vēlme atbalstīt vietējos ražotājus. Turklāt, kā uzsver "Vynoteka" vadība, tieši konkurence ir tā, kas palīdz atrast jaunas iespējas un paplašināt redzesloku.

"Rīdzinieki varēs iegādāties daudzus produktus, kas nav pārstāvēti nevienā citā Latvijas veikalā, piemēram, dažādu šķirņu lietuviešu alu. Noliktavas plauktos mūsu klienti atradīs gan ekskluzīvu sidru un vīnu, gan kolekciju konjakus un brendiju. Mēs paši importējam vīnu no Čīles, Argentīnas, Kalifornijas, Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas, no Eiropas - Itālijas, Francijas, Vācijas u.c. Veikals piedāvā vīnus no visām vīnogu šķirnēm un galvenajām ražotājvalstīm.

Mūsu pieredze ļauj mums izvēlēties un prezentēt patērētājam vislabāko vīnu jebkurā budžeta kategorijā. Mūsu klāsts ir piemērots jebkuram patērētājam un ikvienam makam - mūsu darbinieku kvalifikācija ļaus klientiem izvēlēties tiem piemērotus dzērienus. Turklāt klientiem ir pieejamas dažādas uzkodas – gan pie alus, gan pie vīna. Kaviāra mīļotāji varēs iegādāties savu mīļāko delikatesi, "saka Marijus Gumbrevičius.

Pateicoties daudzu gadu pieredzei, “Vynoteka” pārstāvji var izdarīt konkrētus secinājumus par Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju patēriņa paradumiem. Kopumā latviešu un lietuviešu garšas vēlmes ir diezgan līdzīgas - mēs, tāpat kā mūsu kaimiņi, dodam priekšroku vietējiem alus ražotājiem, un svinībās mēs bieži dzeram degvīnu. Tomēr ir dažas atšķirības - vispopulārākais viskijs Latvijā ir Jameson, savukārt lietuvieši visbiežāk pērk Jack Daniels. Vēl viena atšķirība starp “Vynotekas” klientiem ir tāda, ka Latvijā ir populārāki gatavie alkoholiskie kokteiļi pudelēs. Vēl jāpiemin fakts, ka latvieši biežāk pērk rumu un džinu, nekā Lietuvas kaimiņi.

Izskaidrot šos patērētāju paradumu atšķirību iemeslus ir diezgan grūti. "Es domāju, ka latvieši un lietuvieši izvēlas dažādus zīmolu un alkohola tipus, pateicoties noteiktām tradīcijām," komentē “Vynotekas” īpašnieks.

Jaunais veikals "Vynoteka bāze" Rīgas iedzīvotājiem vēra durvis 27. oktobrī. Svētku laikā viesus priecēja uguns šovi, bārmeņu šovs un īpašas uzkodas. Vakara gaitā apmeklētāji varēja izbaudīt dažādus dzērienus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs.

"Es patiešām priecājos, ka Rīgā beidzot ir veikals ar šādu sortimentu! Esmu patīkami pārsteigts par plašo dažādu dzērienu piedāvājumu, personāla profesionalitāti, kas palīdz izvēlēties pareizos produktus, kas atbilst manām vēlmēm, kā arī dalīties tiešām noderīgā informācijā, "sacīja kāds no pasākuma viesiem.

Alkoholisko dzērienu izplatītājs Vynoteka ir Baltijas valstu tirgus līderis. Pašlaik Latvijā ir 14 šī tīkla veikali. Uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 75 vīna ražotājiem visā pasaulē.

