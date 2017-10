Kā informēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Sanita Birkenfelde, konfederācijas ģenerālsekretārs piedāvāja veidot algu konverģences aliansi, lai risinātu algu atšķirības problēmu starp Austrumiem un Rietumiem. Aliansi varētu veidot, apvienojot ES iestādes, valstu valdības, darba devējus un arodbiedrības, kas varētu ierosināt veidus, kā panākt algu pieaugumu Centrāleiropā un Austrumeiropā, virzoties uz Rietumeiropas līmeni.

ETUC aicinājusi ieviest jaunu "taisnīgas pārejas" pieeju, lai prognozētu, plānotu un pārvaldītu pārmaiņas, ko izraisa digitalizācija un citi izaicinājumi. To varētu darīt apvienojot darba devējus, arodbiedrības un iestādes Eiropas, valstu un reģionālā līmenī, lai pārliecinātos, ka tiek izmantotas iespējas un neviens darbinieks vai sabiedrības daļa netiek atstāta novārtā.

Tāpat Visentini aicināja parakstīt apņemšanos starp ETUC, darba devējiem un Eiropas Komisiju strādāt kopā, lai nodrošinātu labāku migrantu un bēgļu integrāciju darba tirgū.

ETUS ģenerālsekretārs ir pārliecināts, patlaban nav īstais laiks politisku pozīciju ieņemšana. "Arodbiedrības nopietni risina problēmas, ar kurām saskaras Eiropa, un sadarbojas ar citiem, lai īstenotu risinājumus. Mēs vēlamies radīt pārmaiņas, no kurām ieguvējs būs darbinieks," sacīja Visentini, piebilstot, ka Gēteborgas samitā un turpmākajos samitos, kuros tiks lemta Eiropas nākotne, jāparāda nostāja, ka ES vēlas labāku Eiropu strādājošiem cilvēkiem.

Kā informēja LBAS, cilvēki, kas strādā ES austrumu reģiona valstīs, saņem mazāk nekā pusi no vidējās darba algas, ko saņem Rietumeiropas valstīs. Darbinieki desmit austrumu ES valstīs nopelna starp 18% un 42% no ES rietumu bloka valstu vidējās algas. Slovēnija ir vienīgā austrumu bloka valsts, kurā strādājošie nopelna 60% no ES rietumu bloka valstu vidējās algas.

LBAS uzskata, ka algu konverģences alianse varētu risināt vairākus jautājumus, tostarp produktivitātes celšanu, minimālās algas mērķu definēšanu, sociālā dialoga virzīšanu nozaru griezumā un pārrunu vešanu multinacionālos uzņēmumos.