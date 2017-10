"Nissan" pirmdien paziņoja, ka Japānā atsauc aptuveni 1,2 miljonus automobiļu, kas neatbilst iekšzemes noteikumiem attiecībā uz automašīnu gala pārbaudēm. Šāda informācija izplatīta pēc ziņām, ka pārbaudes veikuši darbinieki, kuri nav sertificēti pārbaudīt automobiļus atbilstoši Japānas valdības noteiktajiem standartiem.

Ietekmētās automašīnas ražotas no 2014.gada oktobra līdz 2017.gada septembrim, norāda "Nissan". Taču laikraksts "Asahi Shimbun" trešdien norāda, ka rūpnīcas izdevušas dokumentus ar sertificētu inspektoru vārdiem un apstiprinājumiem, lai izliktos, ka šīs pārbaudes veikuši sertificēti darbinieki.

Tikmēr "Kyodo News" ziņo, ka valdības pārbaudē atklājies, ka Japānas autoražotājs nesertificētus darbiniekus automašīnu pārbaudēm izmantojis visās sešās iekšzemes rūpnīcās.

"Nissan" medijos pausto informāciju komentēt atsakās, vien vēsta, ka uzņēmums veic iekšējo izmeklēšanu, kas var ilgt mēnesi.

Pērkot jaunu auto, šoferi Latvijā visbiežāk izvēlas "Nissan"

Kasjauns.lv februārī vēstīja, ka, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvija nevar lielīties ar jaunu automašīnu tirdzniecību, kaut arī gadu no gada mēs pērkam aizvien vairāk jaunus (nevis lietotus) spēkratus. 2016. gadā jaunu vieglo automašīnu nopirkuši astoņi no 1000 Latvijas iedzīvotājiem.

Visvairāk jaunu automašīnu pērn iegādājās luksemburgieši – 89 cilvēki no 1000 iedzīvotājiem. Luksemburgai seko Islande (56 no 1000 iedzīvotājiem) un Beļģija (48 no 1000), raksta autostat.ru.

Igaunijā jaunu spēkratu iegādājās 17 cilvēki no 1000, bet Lietuvā – septiņi no 1000 iedzīvotājiem. Krievijā jaunas automašīnas iegādājušies deviņi no 1000 iedzīvotājiem. Savukārt reitingu noslēdz Ukraina, kur jaunu automašīnu iegādājies tikai katrs tūkstošais valsts iedzīvotājs, Baltkrievija (trīs no 1000) un Bulgārija (četri no 1000). Latvija jaunu auto skaita ziņā uz 1000 iedzīvotāju Eiropas valstu topā ieņem 26. Vietu, Igaunija – 20., bet Lietuva – 28. vietu.

Tomēr Latvijas autotirgotāju dati liecina, ka ar katru gadu jaunu auto tirdzniecība mūsu valstī aug. Ja 2014. gadā tika pārdoti 14 921 jauna pasažieru vai vieglā komerctransporta vienība, 2015. gada - 16 114, tad pērn jau reģistrētas 18 575 jaunas pasažieru automobiļu un vieglā komerctransporta vienības. Pirms vairākiem gadiem vieglo automašīnu tirdzniecība veicās vēl niecīgāk: 2011. gadā Latvijā tika reģistrētas 8849 jaunas vieglās automašīnas, bet 2010. gadā - tikai 4968.

Pēc biedrības „Auto asociācija” datiem populārākie jaunie vieglie pasažieru automobiļi pērn bija:

1. „Nissan Qashqai” (pārdotas 418 jaunas mašīnas).

2. „Nissan X-trail” (165).

3. „VW Tiguan” (163).

4. „Toyota Rav4” (159).

5. „Opel Mokka”(136).

6. „Nissan Juke” (125).

7. „Kia Sportage” (122).

8. „VW Golf” (117).

9. „Toyota Avensis”(100).

10. „Hyndai I20” (97).