Google

"Google" kartēs tagad var ielūkoties cilvēku mājokļu iekšpusē

Vai esat kādreiz aplūkojuši māju logus un prātojuši, kā izskatās šo mitekļu iekšpusē? "Google" nācis klajā ar jaunu iespēju lietotājiem, kuri vēlas izpētīt dažādas kultūras no iekšpuses - ielūkojoties cilvēku mājokļu iekšpusē. Jaunā funkcija saucas "This is home".