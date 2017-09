Tālruņu aizmugurīte. (Foto: REUTERS)

"Apple" vadītājs Tims Kuks paziņoja par jaunajiem modeļiem, sakot runu pirmajā pasākumā jaunā studentu pilsētiņas teātrī, kas nosaukts mirušā "Apple" līdzdibinātāja Stīva Džobsa vārdā.

Kuks sacīja, ka "iPhone X", kura nosaukumā X nozīmē romiešu ciparu 10, ir pagrieziena punkts šai kompānijai 10 gadus pēc pirmā "iPhone" izlaišanas.

"Pēc 10 gadiem ir tikai atbilstoši, ka mēs esam šeit šajā vietā, šajā dienā, lai atklātu produktu, kas noteiks ceļu tehnoloģijai uz nākamo gadu desmitu," sacīja Kuks, nosaucot "iPhone X" par "lielāko soli uz priekšu kopš sākotnējā "iPhone"."

Viedtālrunim "iPhone X" ir 5,8 collu ekrāns no malas līdz malai (edge-to-edge screen), lietotāja sejas atpazīšanas tehnoloģija ierīces atbloķēšanai, un uzlabots "supertīklenes" displejs ar uzlabotu grafiku un izšķirtspēju.

Šo modeli varēs iegādāties no 3.novembra un tā sākumcena būs 999 ASV dolāri. "iPhone 8" un "iPhone 8 Plus" kļūs pieejami jau šomēnes, un to sākotnējā cena būs attiecīgi 699 un 799 dolāri.

Visiem trim jaunajiem modeļiem būs iespējama bezvadu uzlāde, izmantojot globālo standartu "Qi".

"Apple" vecākais viceprezidents Fils Šillers sacīja, ka "iPhone 8" un "iPhone 8 Plus" ar stikla korpusu ir pirmie viedtālruņi, kas "tiešām radīti paplašinātai realitātei" ar spēcīgākiem procesoriem un kamerām.

"Apple" arī nāca klajā ar modernizētu viedpulksteni un atjauninātu straumēšanas video sistēmu 4K augstas izšķirtspējas televīzijai.

Jaunie "Apple iPhone" viedtālruņu modeļi Latvijā būs pieejami sākot no septembra beigām

Mobilo sakaru operatora "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) preses sekretāre Elīna Lidere sacīja, ka jauno "iPhone 8" un "iPhone 8 Plus" LMT sāks tirgot 29.septembrī, bet "iPhone X" - 3.novembrī.

Viņa sacīja, ka pirms tirdzniecības uzsākšanas pircējiem būs iespēja pieteikties informācijas saņemšanai par to, kuros LMT veikalos "iPhone" jaunie modeļi būs pieejami vispirms.

Viņa arī prognozēja, ka pieprasījums pēc jaunajiem telefoniem, līdzīgi kā citus gadus, būs lielāks nekā pieejamo ierīču skaits.