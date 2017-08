Viņš arī atzīmēja, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) cīņa ar iespējamiem krāpniekiem, kuri izmantoja "ss.lv" platformu, ir cīņa pret tiem, kas ar nodokļu nenomaksāšanas shēmām izkrāpj valstij līdzekļus.

"Ir jāsaprot, ka cīņa ar šiem krāpniekiem ir cīņa pret valsts izlaupītājiem, un ar šo shēmu palīdzību tiek izlaupīta valsts, kurā dzīvo mūsu ģimenes, draugi, paziņas. Mēs pieprasām sakārtotu veselības sistēmu, kvalitatīvu izglītību bērniem, bet vienlaikus atbalstām to, ka tiek piesegtas nodokļu izkrāpšanas shēmas lielos apjomos. Tās nav kaut kādas abstraktas spekulācijas, tie ir simtiem miljoni eiro, ko mēs, šīs valsts iedzīvotāji, zaudējam tikai tāpēc, ka kāds vēlas dzīvot krāšņu, skaistu dzīvi, krāpjoties ar nodokļiem," teica Kulbergs.

Viņš norādīja, ka līdz šim maz ir izskanējusi informācija par to, kas ir noticis vēl pirms VID pieņēma lēmumu slēgt "ss.lv". Proti, uzņēmumam SIA "Internet" pusgada garumā informācija ir prasīta dažādās formās. Uzņēmums esot ignorējis arī tam piespriestos administratīvos sodus.

Auto asociācijas dati liecina, ka noteiktā cenu segmentā krāpšanās ar nenomaksātu pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai nedeklarētu uzņēmējdarbību, apejot visus nodokļus, lietotu auto tirdzniecības nozarē sasniedz 80% no kopējā apjoma. Tas apgrūtina godprātīgo tirgus dalībnieku darbību, kropļo konkurenci un kaitē uzņēmējdarbībai.

"Sabiedrība patlaban aizstāv vienu komersantu, kas ar savu rīcību atbalsta milzīgu ēnu ekonomikas daļu, bet tajā pašā laikā pat neaizdomājas, ka tieši šī lojālā attieksme pret krāpniekiem nodara pāri veselai nozare, kura godprātīgi maksā nodokļus," uzsvēra Kulbergs.

Attiecībā uz shēmām Kulbergs teica, ka pirmā specifiskā lieta ir tā, ka auto ir reģistrējams objekts. Kamēr tas ir reģistrēts kādas valsts Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), ir skaidri redzams un identificējams tā īpašnieks. Ja auto pircējs ir privātpersona, tad tiklīdz šis auto kādā valstī tiek noņemts no uzskaites, vairs nav iespējams izsekot nedz auto īpašniekam, nedz cenām, par kādām tas tiek pārdots, nedz arī tam, cik reizes auto tiek pārdots starpposmā. Tātad ir iespējams redzēt procesa sākumu un beigas, apmēram nojaust, kas ir noticis pa vidu, bet shēmotāju identificēt ir grūti.

"Tā ir klasika, kā darbojas nodokļu izkrāpēji autonozarē. Tātad pilsonis "X" iegādājās Vācijā auto par 10 000 eiro skaidrā naudā. Tur viņš paraksta pirkuma līgumu brīvā formā, samaksā naudu, paņem auto un dodas mājās. Tālāk viņš ievieto sludinājumu "ss.lv", kur norāda e-pastu, piemēram, "labatačka@inbox.lv" un priekšapmaksas telefona numuru, nosaka cenu 12 000 eiro un gaida pircēju. 90% gadījumu no Vācijas viņš brauc atpakaļgaitā, odometra rādījumam būtiski sarūkot, bet tas ir cits stāsts," skaidroja Kulbergs.

Kad pircējs ir uzradies un atzinis auto par labu esam, pilsonis "X" viņam saka, lai pircējs apgalvo, ka to mašīnu no Vācijas atdzinis pats. Varbūt arī kādu atlaidi pircējam iedod, ja šis uzreiz nepiekrīt. Kad pircējs piekrīt, tiek aizpildīts visnotaļ brīvi pieejams fiktīvs Vācijas parauga pirkuma līgums jau uz jaunā pircēja vārda. Pircējs CSDD aizpilda anketu, kur saraksta iepriekš sagatavotas atbildes uz jautājumiem - kā un uz kurieni viņš pēc mašīnas braucis, un lieta darīta.

Līdzīgi pilsonis "X" izdara ar desmit mašīnām, pats par sevi informāciju neuzrādot vispār nekur, izņemot sludinājuma portālu "ss.lv". Tur ir ziņas gan par IP adresēm, gan arī par personu, kas sludinājuma izvietošanu ir apmaksājis, un arī informācija par to, cik vēl sludinājumus šī persona ir izvietojusi. Attiecīgi arī nodokļus par nopelnīto darbonis "X" nesamaksā. Papildus tam arī neuzņemas nekādu atbildību par pārdoto auto.

"Nauda kabatā, un visi gali ūdenī. Ja vien "ss.lv" šo informāciju nenodos VID. Un nedod, kā redzam," piebilda Kulbergs.

Viena no izplatītākajām shēmām, uz ko norādīja Kulbergs, dārgākām lietotām automašīnām ir izvairīšanās no PVN samaksas, automātiski padarot auto par PVN tiesu lētākus tirgū, salīdzinājumā ar godīgu komersantu piedāvāto. Šajā shēmā auto ieved no citas valsts, iegādājoties no juridiskas personas bez PVN, un tās tiek turētas fiktīva Latvijas uzņēmuma krājumā bez PVN, bet patiesībā auto tirgo tieši pircējam Latvijā bez PVN iesaistes. Tiek norādīts, ka auto iegādājas Latvijas pircējs, pats atvedot auto tieši no, piemēram, kāda Vācijas privātā īpašnieka, falsificējot iegādes līgumus, kas iesniedzami CSDD.

Otra regulāra shēma tiek īstenota, fiktīvi piemērojot PVN likuma 138.pantu kā komisijas darījumu lietotām precēm no privātpersonas, kaut gan patiesībā preces ir pirktas no juridiskas personas, un tām PVN ir jāpiemēro. Tādā veidā tiek tirgotas automašīnas bez PVN, bet vienīgais ar nodokļiem apliktais darījums ir starpniecības komisija par nebūtisku summu līdz 1000 eiro.

Krāpšanās ar PVN un nodokļu nomaksu tiek veikta visā lietoto automobiļu tirgū gan Talsos, gan Tukumā, gan Rumbulā, gan citos plačos, apgalvoja Kulbergs.

"Ja kādam šķiet, ka tas viss ir muļķības, iesaku pamēģināt atvērt legālu un godīgu auto tirdzniecības vietu. Jau pirmajās nedēļās jūs nonāksiet pie slēdziena, ka kaut kas nav kārtībā ar jūsu auto cenām, jo Latvijā lietoto auto cenas ir zemākas par tām, ko varat atrast Vācijā un pat izsoļu lapās. Jūs jautāsiet, kā tas ir iespējams. Elementāri! Apejot PVN nomaksu valstij un neuzrādot uzņēmējdarbību. Jūsu atvērtais placis bankrotēs pirmajā mēnesī, protams, ja jums nebūs liels optimisms dedzināt savu personīgo naudu eksperimenta turpināšanā. Ja jūs vēl šaubāties, iesaku ieiet un salīdzināt "ss.lv" mazlietotas auto cenu kategorijā no 7000 eiro līdz 20 000 eiro un pat dārgākas, kur redzēsiet, ka Latvijā auto ir lētāki nekā Vācijā pieejamie," skaidroja Kulbergs.

Pēc viņa domām, Latvijā ir pagājusi ēra, kad lietoto auto tirgus bija pārpludināts ar lētiem un "labiem" auto no Lietuvas, kas vairumā bija "frankenšteini" jeb tādi auto, kas uzbūvēti no diviem auto. Šodien tas vairs nav nepieciešams, jo lietā tiek liktas finanšu mahinācijas ar PVN nenomaksāšanu, kur labs auto tiek padarīts lētāks uz PVN nenomaksāšanas rēķina. Šis fakts kropļo jebkādu legālu komercdarbību un atklāti degradē konkurenci, padarot godīgiem uzņēmumiem neiespējami tirgot lietotas mašīnas.

"Portāls "ss.lv" ir platforma, kas lielā apjomā paslēpj šos negodīgos komersantus, kuri izmanto interneta vidi auto tirdzniecībai, pat neeksponējot sevi fiziski dabā, slēpjot pat savus auto krājumus no publikas acīm. "ss.lv" veiksmīgi kā bizness, atrodoties Latvijas sludinājuma portāla monopolstāvoklī, arī ir kļuvis par atbildīgu spēlētāju, aptverot lielu ekonomikas naudas aprites zonu. Un tā ir atbildība," atzina Kulbergs.

Šo situāciju Kulbergs pielīdzināja situācijai ar dzīvokļa izīrēšanu.

"Piemēram, izīrētājs zina, ka īrnieki viņam piederošā dzīvoklī veic narkotisko vielu ražošanu. Pie viņa atbrauc policija ar lūgumu iesniegt datus par īrnieku, kas veic kriminālu darbību, un izīrētājs viņiem atbild, ka klienta datus nesniegs, jo aizsargā klienta intereses. Vai šis fakts gadījumā izīrētāju nepadara par līdzdalībnieku kriminālās darbībās," retoriski jautā Kulbergs.

Ja portāla "ss.lv" pārstāvji sadarbotos ar VID, sniedzot prasīto informāciju, pēc Kulberga ieskatiem, izbeigtos 20 gadus ilgušais auto biznesa nodokļu nemaksāšanas laikmets, Rumbulas placi piemeklētu noriets, jo auto pārdevējiem būtu jāatbild par to, ko viņi tirgo. Apkarojot krāpniecības shēmas, valsts atgūtu vismaz, pēc pesimistiskiem aprēķiniem, 20 miljonu eiro gadā izkrāptos un nenomaksātos PVN nodokļus, nerunājot par citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem nodokļiem.

Kulbergs atzīmēja, ka Eiropas Savienībā šāda informācijas nodošanas prakse un caurspīdīgums ir pilnīga norma.

Lai apkarotu lietoto automobiļu tirdzniecības shēmas, jāveic masveida tirdzniecības vietu kontrole, līdzīgi kā Igaunijā, kur tādējādi esot atrisināta situācija. Kontroles rezultātā iestājas divas konsekvences. Proti, automobiļu konfiskācija tajos gadījumos, kad tas nav pieņemts tirdzniecībā vai nav veikta numuru salīdzināšana. Patiesie īpašnieki pēc tam var pieteikties, taisnoties un uzrādīt iegādes dokumentus, ko atkal var pārbaudīt.

Otra kontroles konsekvence būtu publiska informēšana par negodprātīgiem tirgotajiem. Automobilis ir fiziska prece un nevajadzētu iedomāties, ka tirgū esošās problēmas var atrisināt tikai virtuālā vide, piemēram, slēdzot "ss.lv".

Tāpat VID būtu jāveic sistemātiski kontrolpirkumi no VID puses, kā arī nebūtu jāpieļauj gadiem ilgstošu PVN likuma interpretēšanu auto importa gadījumā.

"Taču viss joprojām notiek - tiek reklamēti automobiļi no Eiropas bez PVN," secināja Kulbergs.

Kā ziņots, pirmdien pēc VID pieprasījuma "ss.lv" domēna vārds atslēgts. VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību. "Internet" 1.augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.

Sludinājumu portāls "ss.lv gan nomainījis domēna vārdu pret "ss.com", turpinot nodrošinot pakalpojumus.

Auto asociācija ir sabiedriska organizācija, profesionālu ražotājrūpnīcu, Latvijā oficiāli pilnvarotu auto importētāju un dīleru apvienība. Asociācijas prioritāte ir aizstāvēt biedru intereses sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām un nodrošināt pircēju interešu ievērošanu attiecībā uz garantijām, servisu un informāciju.