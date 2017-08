"Pieteikuma par informācijas pieprasījumu iesniegšana tiesā neaptur tā darbību, proti, SIA "Internet" vēl joprojām ir pienākums to sniegt. Turklāt, ja SIA "Internet" sniegs VID pieprasīto informāciju, VID būs tiesisks pamats atjaunot komercsabiedrības saimniecisko darbību, jo būs novērsts pārkāpums, kas bija par pamatu tās apturēšanai," teikts VID paziņojumā.

Kā atkārtoti skaidroja VID pārstāvji, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta sestā daļa nosaka pienākumu sludinājumu portāliem. Proti, interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējam pēc VID pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri, izmantojot interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumus, izvietojuši sludinājumus, un par to izvietotajiem sludinājumiem. Minētais pants arī bija VID pieprasījuma pamatojums.

VID arī vērsa uzmanību, ka nevienā gadījumā komersantiem netiekot pieprasīta visa datu bāze. Informācija tiek pieprasīta tikai un vienīgi spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros, un VID pieprasījumos vienmēr tiekot norādīts sniedzamās informācijas apjoms, piemēram, sadaļā "Transports"/ apakšsadaļā "Vieglie auto" konkrētajos mēnešos ievietotie sludinājumi, precīzi norādot arī informācijas iesniegšanas iespējas, nosūtot tās VID kādā no uzņēmējam ērtākajiem datu formātiem vai arī nodrošinot VID amatpersonai piekļuvi informācijai ar iespēju nolasīt datus.

Kā apgalvo VID pārstāvji, konkrētās interneta vietnes administrētāja rīcībā ir plašāks informācijas apjoms par sludinājumu autoriem un sludinājumos reklamētajām precēm un pakalpojumiem, nekā interneta vietnē publiski pieejamā informācija.

"Šī informācija ir nepieciešama gan pārbaudāmo personu identificēšanai, gan šo personu veikto darbību izvērtēšanai," uzsvērts VID paziņojumā.

Tālāko VID rīcību saistībā ar konkrēto situāciju noteiks patlaban likumā paredzētās iespējas. Plašāku informāciju par konkrētām darbībām pret nodokļu maksātāju, kurš nav izpildījis likumā noteiktās prasības, VID atturējās sniegt.

Kā ziņots, šodien pēc VID pieprasījuma "ss.lv" domēna vārds atslēgts, vietnē "Twitter" paziņojusi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC).

VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību. "Internet" 1.augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.

Kā uzskata "Internet", ņemot vērā to, ka tiesa maija beigās ir pieņēmusi uzņēmuma prasību pret VID, visām pret "Internet" vērstajām darbībām patlaban nav pamata, pirmdien žurnālistiem sacīja "Internet" jurists Māris Ruķers.

Notiekošais ap sludinājumu portālu "ss.lv" radījis sašutuma vētru informācijas tehnoloģiju nozarē (IT), kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", šodien žurnālistiem sacīja augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis, uzsverot, ka šādā situācijā IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu.

VID šovasar jau ir zaudējis tiesā par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu, jo tas nesniedza pieprasīto informāciju par citām personām. Šodien interneta nozares ekspertu sasauktajā preses konferencē par sludinājumu portāla "ss.lv" slēgšanu un ar to saistītā uzņēmuma SIA "Internet" darbības apturēšanu zvērināts advokāts Jānis Zelmenis norādīja uz šo tiesas precedentu un sacīja, ka tas ievērojami uzlabo "ss.lv" īpašnieku izredzes tiesvedībā ar VID.