SIA "Files.fm" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Jānis Viklis uzsvēra, ka IT risinājumi var viegli aiziet no Latvijas jurisdikcijas. (Foto: LETA)

Nozares eksperti: skandāls ap ss.lv var likt uzņēmumiem pamest Latviju

Bizness un ekonomika LETA

Notiekošais ap sludinājumu portālu "ss.lv" radījis sašutuma vētru informācijas tehnoloģiju nozarē (IT), kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", šodien žurnālistiem sacīja augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis, uzsverot, ka šādā situācijā IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu.