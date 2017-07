Latvijā pirmajā pusgadā ievērojami pieaudzis "tax free" pirkumu skaits

"Global Blue Latvija" informēja, ka, izmantojot TFS pakalpojumu, šogad pirmajā pusgadā veikto pirkumu summa bijusi par 46% augstāka nekā pērn attiecīgajā periodā. Visvairāk no visiem pirkumiem veikuši viesi no Krievijas, ļaujot secināt, ka austrumu kaimiņvalsts iedzīvotāji ir pārvarējuši pērn novēroto nevēlēšanos tērēt naudu un atkal Rīgas apmeklējumu izmanto elektrotehnikas, apģērbu, juvelierizstrādājumu un citu preču iegādei. Tāpat ievērojami audzis arī Izraēlas, Uzbekistānas un Ķīnas tūristu pirkumu apmērs.

"Pēc pērnā gada krituma, kad "Tax Free" apgrozījums saruka par 17%, šogad tūristu tēriņi ir atgriezušies ar uzviju. Īpaši pozitīvi, ka "Tax Free" pirkumu ģeogrāfija aizvien papildinās - ierastajiem kaimiņvalstu pircējiem pievienojas arī viesi no tālākām valstīm, kā Ķīna, Turcija un Izraēla," uzsvēra "Global Blue Latvija" vadītāja Vineta Kalmane.

"Global Blue Latvija" atgādināja, ka vairāk nekā ceturtā daļa no visiem Latvijas "Tax Free" pirkumiem tiek veikta tirdzniecības kompleksā "Spice". "Spice" dati liecina, ka šā gada pirmajā pusgadā lielākais tūristu apmeklējuma pieaugums bija "Spice" elektrotehnikas veikalos, kur ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Eiropas Savienības (ES) mītošajiem pircējiem divkāršojušies un pat trīskāršojušies. Dubultojies arī juvelierizstrādājumu tirdzniecības apjoms, bet apģērbu veikalos apgrozījuma pieaugums atkarībā no zīmola svārstās 20-60% robežās.

Tirdzniecības centra "Spice" direktore Iveta Lāce pastāstīja, ka "Spicē" tiek veikti 27% no visiem "Tax Free" pirkumiem Latvijā. ""Spices" veikalos notiekošais diezgan precīzi atspoguļo situāciju Latvijā. Un tā ir patiešām cerīga Latvijas ekonomikai - tūristi šogad ir atgriezušies veikalos un atvēruši maciņus," teica Lāce.

Citi šobrīd lasa Baltijas jūrā iepeld pasaulē lielākā zemūdene - krievu "Dmitrij Donskoj" Ukraiņu sērijveida maniaka sievas šokējošā atziņa: "Labi, ka sievietes no viņa baidās, man mazāk sāncenšu" Ieskurbušais Vitālijs lidmašīnā uz Barselonu nolamāja tautiešus, gribēja uzpīpēt un saņēma pēc nopelniem

Visvairāk naudas "Spicē" atstājuši Krievijas iedzīvotāji, kuriem seko viesi no Baltkrievijas, Uzbekistānas un Ukrainas. Vidējā viena pirkuma cena saglabājusies gandrīz nemainīga - 193 eiro, taču pārsteigumu sagādājuši turki. Šīs valsts tūristi iepērkas ar pamatīgu vērienu, vienā veikala apmeklējuma reizē šķiroties no vidēji 501 eiro. Izraēlas iedzīvotāju tēriņi salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusi "Spice" veikalos auguši gandrīz trīs reizes, Turcijas - 2,8 reizes, bet Ķīnas tūristu kopējie izdevumi divkāršojušies.

Jau ziņots, ka "Global Blue Latvija" finanšu gadā, kas ilga no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam, strādāja ar 949,4 tūkstošu eiro apgrozījumu, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 36,5% un bija 272,3 tūkstoši eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamais finanšu pārskats.

"Global Blue Latvija" darbību sāka 2004.gadā. Kompānija pieder Zviedrijas "Global Blue Holdings".