Iepriekš FM skaidroja, ka tas nepieciešams, jo plānots piemērot lielākas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides ziedojumiem. Akcīzes nodokļa priekšlikuma būtība ir straujāka likmju celšana alkoholiskajiem dzērieniem, alum un cigaretēm, proti 2018.gadā tiks noteiktas tās likmes, kas bija paredzētas 2019.gadā, un attiecīgi 2019.gadā tās likmes, kas bija paredzētas 2020.gadā.

Sēdes laikā labklājības ministrs Jānis Reirs (V) aicināja necelt tik strauji akcīzes nodokli, lai risinātu vienas jomas problēmas. Viņš pauda pārliecību, ka jāpaliek pie tāda akcīzes nodokļa pieauguma tempa, par kādu iepriekš tika panākta vienošanās. Turpretī finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) skaidroja, ka straujāks akcīzes nodokļa pieaugums nepieciešams, lai kompensētu priekšlikuma par ziedojumiem nevalstiskajām organizācijām negatīvo fiskālo ietekmi.

Ministru kabinets lēma, ka gadījumā, ja Saeimā tiks rasts fiskāli neitrāls risinājums jautājumā par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām, tad akcīzes nodokli alkoholam un cigaretēm varētu arī necelt strauji, bet gan tādā tempā, par kādu tika panākta vienošanās, izstrādājot nodokļu politikas pamatnostādnes.

Ministrijas priekšlikums paredz no 2018.gada 1.jūlija akcīzes nodokļa likmi cigaretēm noteikt 78,7 eiro par 1000 cigaretēm iepriekš plānoto 70,7 eiro vietā.

Akcīzes nodokli alum iecerēts kāpināt līdz 6,8 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu iepriekš plānoto 5,6 eiro vietā.

Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokli rosināts noteikt 1670 eiro par absolūtā spirta procentu iepriekš plānoto 1450 eiro vietā.

Kā ziņots, Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot straujāk celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam.

Citi šobrīd lasa Latvijas pilsone Angelika Grasvalde atzinusies līgavaiņa noslīcināšanā "Red Hot Chili Peppers" brauc uz Rīgu ar personīgo šefpavāru. Rīkotāji atklāj viņu vēlmes Šausmu stāsts no Maskavas ielas rajona: iereibušu vecāku ķīviņa laikā cieš nesen dzimis zīdainis

Akcīzes nodokļa likmi cigaretēm bija plānots celt par 5,5% - no 67 eiro par 1000 cigaretēm patlaban līdz 70,7 eiro no 2018.gada 1.jūlija.

Savukārt vīna akcīzes nodokli bija iecerēts celt par 18% - no esošajiem 78 eiro par par 100 litriem līdz 92 eiro. Akcīzes nodoklis alum pieaugtu par 24% - no esošajiem 4,5 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu līdz 5,6 eiro.

Alkohola starpproduktiem no 15 līdz 22 tilpumprocentiem Saeima konceptuāli atbalstīja akcīzes celšanu par 15% - no esošajiem 130 eiro par 100 litriem līdz 150 eiro, savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no esošajiem 1450 eiro par absolūtā spirta procentu līdz 1670 eiro.