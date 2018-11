Aizdomās turamais ir Ians Deivids Longs, kas pēc apšaudes tika atrasts miris nozieguma vietā. Venturas grāfistes šerifs pavēstīja, ka aprīlī Longu pēc signāla par ārkārtas situāciju viņa mājās apmeklējusi krīzes palīdzības brigāde. Taču garīgās veselības speciālisti novērtējuši viņa stāvokli un tolaik atzinuši, ka Longam nav nepieciešama turpmāka uzraudzība.

Pastāv aizdomas, ka Longs cietis no pēctraumatiskā stresa traucējumiem, taču, kā ziņo televīzijas kanāls CBS, izmeklētāji uzskata, ka uzbrukums bārā bijis iepriekš plānots. ASV Jūras kājnieku korpuss pavēstījis, ka Longs atradies aktīvā dienestā no 2008. līdz 2013.gadam, tostarp no 2010. Līdz 2011.gadam viņš dienējis Afganistānā.

Kā ziņots, apšaude bārā "Borderline Bar and Grill" klusā Losandželosas piepilsētā Tauzandoksā notika trešdienas vakarā pēc vietējā laika, kad tur norisinājās koledžas studentu kantri mūzikas pasākums.