Policijas priekšnieka sieva vēl nav pastāstījusi bērniem, ka viņu tētis šodien atkal nebūs mājās. Arī šo nakti viņas vīrs - Ufas rajona migrācijas daļas pārvaldes priekšnieks pavadīs apcietinājumā. Izmeklētāji viņu un vēl divus citus kolēģus tur aizdomās par grupveida izvarošanu. Vasiļa joprojām ir šokā un atsakās ticēt notikušajam.

Vasiļa joprojām ir šokā un atsakās ticēt notikušajam. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Pie mums mājās ieradās izmeklēšanas komisija. Tad arī es uzzināju par notikušo. Tas notika vakar ap 10 no rīta. Protams, ka es biju šokā. Tā kā vīrs pa nakti nepārnāca mājās, jutu, ka noticis kas nelāgs. 7 gadu kopdzīvē nekas tāds neesot noticis - kad pazūd un neceļ telefonu. Es zvanīju uz viņa nodaļu un meklēju. Pēc tam satiku viņu mājās, bet kopā ar izmeklēšanas komisiju, kam viņš sniedza paskaidrojumus. Es joprojām nespēju vārdos izteikt, kā tas ir, kad vīru apsūdz šādā noziegumā. Grūti to pieņemt. Es ticu savam vīram, pirmdien viņš vakarā bija mājās un gulēja man blakus. Viņš neatnāca mājās, kad viņu aizturēja. Naktī no 29. uz 30. oktobri viņš bija mājās. Otrdien viņš aizgāja uz darbu. Pēc darba viņš vakarā atgriezās mājās. Vīrs atgriežas ap 11 vakarā, jo viņam ir tāds darbs. Vakar viņš neatnāca mājās un tika aizturēts. Mums ir divi bērni - 4 un 3 gadu veci. Mans vīrs ir ļoti atsaucīgs un pozitīvs cilvēks. Visi kolēģi par viņu saka tikai to labāko. Pārējos es zinu sakarā ar viņa darbu - viņa tiešo priekšnieku. Ar viņu mēs personīgi neesam pazīstami, bet par šo meiteni es vispār dzirdu pirmo reizi," ekskluzīvā intervijā pastāstīja policista sieva Vasiļa.

Pēc izmeklētāju domām, trīs ietekmīgi policijas darbinieki, no kuriem viens bija tiešais meitenes priekšnieks, uzaicināja viņu uz kabinetu, bet pēc tam piekāvuši un izvarojuši. Abi vecākie majori ir augstākas pakāpes priekšnieki.



Vasiļa apgalvo, ka tonakt viņas vīrs bijis mājās. Par notikušo viņa uzzinājusi gandrīz dienu vēlāk: "Gaidīju vīru uz pusdienām, bet viņa vietā pie durvīm piezvanīja izmeklētāji."

23 gadus vecajai izmeklētājai pēc incidenta bija nepieciešama psihologa palīdzība. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Izmeklētājiem būs jāpārbauda arī šī versija, bet tikmēr Ufas iekšlietu departamentā uzsākta iekšējā pārbaude.



Ja izmeklēšanā tiks pierādīta grupveida izvarošana, tad viņiem draud ne tikai atlaišana, bet arī vairāk nekā 10 gadu cietumsods.



Cietusī meitene visticamāk tiesā nevēlēsies tikties ar savām varmākām, jo pēc incidenta viņai bija nepieciešama psihologa palīdzība.

23 gadus vecās izmeklētājas versija

Cietusī atklāja, ka policijas pārvaldē tajā naktī visi trīs draugi: Ufas rajona policijas priekšnieks, Karamaskaļinskas rajona priekšnieks un Migrācijas departamenta vadītājs sarīkojuši pasēdēšanu. Iedzeršanas laikā viņi atcerējušies par savu jauno kolēģi.

Drosmīgākais no viņiem palūdzis padoto ierasties kabinetā, aizbildinoties ar darba lietām. Tā kā pie viņas vērsies vecākais virsnieks, izmeklētāja nevarēja atteikt, un viņa pat nenojauta, ka viss izvērtīsies tik briesmīgi. Sākumā viņi vēlējušies meiteni piedzirdīt, bet pēc tam visi trīs vīrieši par padoto ņirgājušies līdz pat rītam. Pēc notikušā viņa neklusēja un pastāstīja par izvarošanu savam tēvam, kurš ir augstas pakāpes gvardes darbinieks, kā arī uzrakstīja iesniegumu izmeklēšanas komisijai, pēc kā arī tika ierosināta lieta.



Cietusī ir viena no ietekmīgākā Ufas rosgvardes darbinieka, OMON ģenerāļa meita. Simpātiskā meitene esot teicamniece un vecāku lepnums. Viņa nesen beigusi studijas un šā gada jūlijā absolvējusi Ufas tiesību institūtu un sākusi strādāt Ufas rajona Baškortostānas iekšlietu birojā par izmeklētāju.