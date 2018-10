Kaņevs ir viens no cilvēkiem, kas palīdzēja pierādīt, ka divi vīrieši, ko Lielbritānijas varas iestādēs tur aizdomās par Skripaļu ģimenes indēšanu, tiešām ir Krievijas militārā izlūkdienesta jeb GRU virsnieki. Pirms kāda laiku Kaņevu brīdināja par iespējamo provokāciju – kāds paziņa no tiesībsargājošām iestādēm pastāstīja, ka žurnālistu plāno apsūdzēt uzbrukuma plānošanā pret Vladimiru Putinu. Kaņevs bija spiests pāris dienu laikā sakravāt mantas un apjomīgo arhīvu un aizbēgt no Krievijas. LTV raidījums “de facto” atzīmē - vietu, kur ar Latvijas televīziju piekritis tikties Sergejs Kanevs, atklāt nedrīkst. Tik vien to, ka tā ir vienā no Baltijas valstīm.

Gan Kaņevs, gan arī pētījumu centrs “Bellingcat” un Krievijas medijs “The Insider” savus pētījumus balstījuši uz nopludinātām datu bāzēm – Krievijas pasu datu bāzi, Krievijas ceļu un satiksmes biroja, Krievijas iedzīvotāju reģistra. Tās, piemēram, demonstrēja, ka abu GRU virsnieku pieraksta adreses bija saistītas ar izlūkdienestiem.



“Maskavā ir vairāki tirgus plači, kur atklāti šīs datu bāzes tiek tirgotas. Bet pasakiet, kurš tās datu bāzi atnes? Tie paši “menti,” “FSBšniki”, federālā apsardzes dienesta darbinieki. Mans secinājums – tur ir liels bardaks un nolaidība. Militārie izlūki tiek regulāri atmaskoti, atved uz mājām prostitūtas, tās viņus sazāļo un nozog dokumentus, naudu, ieročus. Izlūki kaujas, staigā apkārt piedzērušies, restorānos aizmirst portfeļus ar dokumentiem,” stāsta Kaņevs.



Kaņevam izdevies uzzināt, kāpēc izgāzās GRU operācija aprīlī, kad Nīderlandes drošības dienesti spēja aizturēt ar GRU saistītus hakerus, kas ar diplomātiskajam pasēm ieradās Holandē un gatavojās iebrukt Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā.



“Runā, ka visā ir vainojams Skripaļu lietas [aģenta] Čepigas kursabiedrs – pulkvedis Bahtins. Viņš dienēja zem Krievijas vēstniecības Nīderlandē jumta – kā 2.sekretārs. It kā viņš pa telefonu atklāti apsprieda visas plānotā hakeru uzbrukuma detaļas. Nīderlandes pretizlūkošanas dienests viņu noklausījās, un kad šie darboņi ieradās, viņus jau gaidīja un paņēma. Viens aizturēšanas brīdī mēģināja sadauzīt telefonu. Tie paši darboņi, cik saprotams, Šveicē uzlauzuši antidopinga aģentūras datu bāzi, runā, ka pabijuši Riodežaneiro un Olimpisko spēļu laikā uzlauzuši starptautiskās olimpiskās komitejas datu bāzi. Visur izdevies izsprukt līdz šim,” atklāj Kaņevs.