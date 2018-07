G7 ministri aicina Krieviju atskaitīties par savu lomu Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanā

Otrdien apritēs četri gadi, kopš lidsabiedrības "Malaysia Airlines" lidmašīna ceļā no Amsterdamas uz Kualalumpuru tika notriekta ar raķeti "Buk", kas saskaņā ar starptautiskās izmeklētāju komandas atzinumu Ukrainā ievesta no Krievijas un palaista no Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas.

Nīderlande un Austrālija, kas šajā katastrofā zaudēja visvairāk savu pilsoņu, uzskata Krieviju par juridiski atbildīgu Malaizijas lidmašīnas notriekšanā un pieprasa, lai Maskava atzīst savu lomu notikušajā un sadarbojas ar izmeklētājiem.

Krievija savukārt noliedz saistību ar lidmašīnas notriekšanu.

Ministri pieņēmuši kopīgu paziņojumu, kurā aicina Krieviju "nevilcinoties sadarboties ar Austrāliju un Nīderlandi, lai godprātīgi izskaidrotu un risinātu visus jautājumus par jebkādiem iespējamajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem".