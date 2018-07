Pensionāram šeit pieder četri hektāri, un lidmašīnu viņš nostiprinājis ar koka balstiem. Dzīvošanai derīgā platība aviolainerī ir ievērojama – aptuveni 350 kvadrātmetru. Visi pārbūves darbi prasīja desmit gadu un ap 120 000 dolāru.

1969. gadā ASV uzbūvēto lidmašīnu nopirka Grieķijas lidsabiedrība Olympic, kas to izmantoja ap 40 gadu. Šā Boeing vēsturē ir ievērojams moments – ar to 1975. gadā slavenā Onašu ģimene ar bijušo ASV pirmo lēdiju priekšgalā pārveda no Francijas uz Skorpijas salu Grieķijā mirušo miljardieri, kuģu būvnieku Aristoteli Onasi, lai viņu apglabātu. Vēsturiskai atkāpei – piecus gadus pēc Džona Kenedija nāves atentātā 1963. gadā Žaklīna Kenedija apprecējās ar Onasi.

Pats Kempbels nekad nav bijis precējies, un viņam nav bērnu. Lidmašīnas iekšiene ir askētiski iekārtota, saimnieks guļ uz saliekamā dīvāna, ir virtuve, duša ir ierīkota lielā, baltā polivinilhlorīda rullī, kas nostiprināts, lai neatritinātos. Kempbels pārtiku iepērk reizi divos mēnešos, sagādājot sev visu nepieciešamo vienā piegājienā.

“Mans dzīvesveids mani pilnībā apmierina. Man ir ūdens, elektrība, internets. Es pats gatavoju. Reizēm pie manis ielūkojas tūristi. Man ir vietne, kur var rezervēt ekskursijas,” saka lidmājas īpašnieks. Pieteikties var mājaslapā airplanehome.com.

Pēdējā laikā viņu kāds apciemo teju katru dienu, turklāt viesi var ierasties jebkurā laikā, vienīgais lūgums nenākt tumsā. Kempbels ar prieku parāda savu ikdienas dzīvi – kā gatavo, strādā, atpūšas, pat mazgājas – protams, aiz ne pārāk caurredzamās plastmasas.

“Viņi atbrauc pie manis un uzzina šo to jaunu, bet es, pateicoties viņiem, tiekos ar interesantiem cilvēkiem,” priecājas pensionārs. Pašlaik viņš apdomā ideju par īpašumu ārzemēs. Kempbelam patīk Japāna, kur viņš viesojies dažas reizes. Inženieris grib tur iegādāties zemes gabalu un nopirkt vēl vienu norakstītu lidmašīnu.