Apsargu dēļ Eifeļa tornī šobrīd nevar iekļūt

Apsargi protestēja pret trīs savu kolēģu atcelšanu no amatiem pēc tam, kad viņi bija sūdzējušies par jauno darba grafiku, kura dēļ samazinātos viņu ienākumi. Eifeļa torni pagājušajā gadā apmeklēja vairāk nekā seši miljoni cilvēku, kas padara to par vienu no populārākajām tūristu apskates vietām pasaulē.

Tornī strādā aptuveni 300 darbinieki, kuri pēdējos gados vairākkārt streikojuši dažādu jautājumu dēļ, sākot no torņa apkopes darbiem un beidzot ar kabatzagļu problēmu.