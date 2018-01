"The Irish Times" vēstī, ka no 46 gadus vecās "The Cranberries" solistes atvadīties ieradās liels cilvēku pulks, tostarp viņas māte, māsa un pieci brāļi.

Zārks ar viņas ķermeni baznīcā atradīsies vairākas stundas, pēc kā tiks nogādāts sēru namā, kur pirmdien no plkst.16 līdz plkst.20 pēc vietējā laika cilvēki varēs no viņai teikt ardievas.

Zemes klēpī O'Riordanu guldīs otrdien privātā ceremonijā. Tiek vēstīts, ka dziedātāju apglabās līdzās tēvam Terensam, kurš mūžībā devās 2011. gadā.

O'Riordana atrasta mirusi pirmdien savā viesnīcas istabā Lielbritānijā. Lai arī oficiāli nāves iemesls vēl nav nosaukts, policija izslēgusi, ka "The Cranberries" soliste būtu mirusi vardarbīgā nāvē.

Īru mūziķe, kura dzimusi Limerikā, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados ar singliem "Linger" un "Zombie" nopelnīja "The Cranberries" pasaules slavu.

2017. gadā "The Cranberries" bija izsludinājuši tūri Eiropā, Lielbritānijā un ASV, tomēr solistes veselības problēmu dēļ to nācās atcelt. Vēlāk tika paskaidrots, ka Doloresai ir problēmas ar muguru.

Tomēr īsi pirms Ziemassvētkiem visiem faniem viņa sagādāja cerību mirkli pirmo reizi pēc ilga pārtraukuma sociālajos tīklos paziņojot, ka viņa jūtoties labi. Grupa bija atsākusi mēģinājumus kopā ar savu solisti, kas deva cerības, ka jau drīzumā varētu atkal kāpt uz skatuves.