Incidents noticis pie Šeremetjevas lidostas, kur sēdās no Tallinas atlidojusī "Superjet" lidmašīna, kā arī "Boeing", kurš no Murmanskas lidoja uz "Vnukovo" lidostu. Brīdī, kad iedarbojās brīdināšanas sistēma, attālums starp abām lidmašīnām bijis vien 600 metri, tomēr piloti paguva noreaģēt un izvairīties no iespējamas nelaimes.

"Interfax" ziņo, ka incidents notika sestdienas vakarā 4300 metru augstumā. "Superjet" apkalpe ziņojusi, ka gaisa kuģī atskanēja brīdinājums par bīstamu pietuvošanos citam lidaparātam.

Abu lidmašīnu piloti pēc dispečeru norādījumiem spēja palielināt attālumu starp gaisa kuģiem un veiksmīgi nosēsties.

Oficiāli šī informācija neesot apstiprināta, tāpat nav ziņu, kurām lidsabiedrībām piederējušas šīs lidmašīnas, kā arī tas, cik cilvēku bija uz klāja.