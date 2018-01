Kopš gadumijas mūsu kaimiņvalstī ir spēkā daudz stingrāki alkohola kontroles noteikumi, kas ierobežo tā tirdzniecības laiku un palielina vecumu, no kāda atļauts iegādāties un lietot grādīgos dzērienus.

Aizliegta arī jebkāda alkohola reklāma, izņemot informatīvus ziņojumus, kas adresēti nozares speciālistiem, ražošanas uzņēmumu nosaukumus un zīmolus izkārtnēs pie to ēkām un uz transportlīdzekļiem, atribūtiku ar zīmoliem tirdzniecības vietās.

Taču jautājums par reklāmu ārvalstu preses izdevumos palicis neatrisināts. To izplatītāji spiesti izplēst no žurnāliem lapas vai kā citādi to paslēpt.

Seima valdošā koalīcija gan plāno apsvērt grozījumus likumā, kas ārvalstu izdevumos alkohola reklāmu atļautu, taču tas nenotiks agrāk kā parlamenta pavasara sesijā, kura sāksies 10. martā.

Prezidente Daļa Grībauskaite atzinusi, ka šī situācija valstij dara kaunu, “atgādina viduslaikus” un nodara lielu kaitējumu starptautiskajai reputācijai. Uz jautājumu, kā to vērst par labu, Grībauskaite atbildējusi īsi: “Likumos nedrīkst atstāt spraugas.”

Narkotiku, tabakas un alkohola kontroles departaments sola kādu laiku nesodīt pārkāpējus. Lietuvas lielākā ārvalstu žurnālu izplatīšanas uzņēmuma "Press Express" vadītājs Vigints Bartaševičs stāsta, ka visos ārvalstu preses izdevumos, kas piegādāti veikaliem vai abonentiem, lapas ar alkohola reklāmu šobrīd tiek izgrieztas, aizkrāsotas vai aizlīmētas.

Pēc viņa teiktā, uzņēmums nedomā izmantot departamenta solīto pārejas laiku, bet apturēt šo izdevumu izplatīšanu vismaz līdz Seima pavasara sesijai vai arī turpināt slēpt reklāmu.

Alkohola kontroles likuma grozījumi pieņemti pērn pēc ilgām un dedzīgām diskusijām, ko izraisījusi gan satraucoša statistika par alkohola patēriņu, gan vairāki smagi noziegumi, kas pastrādāti reibumā.