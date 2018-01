Sestdien plašas atskaņas Lietuvas medijos izraisīja informācija, ka starp pēdējiem publicētajiem uzvārdiem šai sarakstā minētas arī divas izcilas Lietuvas kultūras personības - pazīstamais teātra un kino aktieris Donāts Baņonis un diriģents Sauļus Sondeckis.

LGGRTC norāda, ka žurnāla aizpildīšana sākta tikai 1987.gadā un tajā sniegtas ziņas par aģentiem, ziņotājiem vai par personām, kas vervētas citām sadarbības formām laikā no 1940. līdz 1979.gadam.

"Publiskotais saraksts, tāpat kā daudzi VDK dokumenti, ir jāvērtē kritiski. Viss aģentu reģistrācijas žurnāls rakstīts ar roku. Daži beigās ierakstītie vārdi ir rakstīti ar citu rakstāmo, citā rokrakstā. Nav ieturēta hronoloģiska secība, tādēļ žurnālā minēto datu pārbaudei jāvelta tika veltīta īpaša uzmanība," norādīts dokumentā.

LGGRTC atgādina, ka savulaik, sākot publiskot žurnāla datus, tas pievienojis tiem šādu norādi: "Nav zināms, pēc kāda principa un ar kādu mērķi veidots šis žurnāls. Vērīgāk izmeklējot papildu datus no arhīviem un dažādiem citiem avotiem par sarakstā esošajām personām, noteikts, ka daļa savervēto personu nav darbojušās kā aģenti. Domājams, ka šie cilvēki piekrituši sadarboties tikai cerībā izsprukt no čekistu nagiem. Nevar izslēgt iespēju, ka dažas personas iekļautas sarakstā ar operatīviem mērķiem vai kompromitēšanas nolūkā. Padomju drošības dienesti dažkārt - un bruņotās pretošanās kustības laikā pat bieži - apzināti izplatīja informāciju, ka cilvēks it kā sadarbojas ar VDK."

Kā teikts tagad LGGRTC izplatītajā paziņojumā, visus šai sarakstā ierakstītos aģentus vervējis VDK vai citas PSRS drošības dienestu struktūrvienības, taču ne visi šie cilvēki bijuši gatavi ar tām sadarboties, turklāt ne visu aģentu darbu var vērtēt vienādi.

LGGRTC skaidro, ka daži pēckara pretošanās kustības laikā sagūstītie nacionālo partizānu sakarnieki, paši partizāni vai ar viņiem pat nesaistīti cilvēki, vēloties tikt vaļā no toreizējā PSRS Iekšlietu tautas komisariāta (NKVD), piekrituši kļūt par aģentiem vai informatoriem, bet, atlaisti brīvībā, aizgājuši mežos un par vervēšanu paziņojuši partizāniem vai tuviniekiem.

Kā uzsver vēsturnieki, kas pēta okupācijas laiku, bijuši arī tādi cilvēki, kuri ļāvušies savervēties ar nacionālo partizānu ziņu un tad snieguši padomju drošības dienestiem maldinošu vai maznozīmīgu informāciju. Bijuši gadījumi, ka savervētie cilvēki nolūkā izvairīties no sadarbības mēģinājuši bēgt uz Rietumiem, un vairākiem cilvēkiem par to ierosinātas krimināllietas, bet zināmi arī gadījumi, kad informācija liecina par cilvēka sadarbošanos ar VDK, tomēr viņam piespriests nāvessods.

LGGRTC norāda, ka saraksta beigu daļā ierakstīta arī tāda personība kā katoļu kardināls Vincents Sladkevičs, taču apstākļi, kādos tur ierakstīts viņa uzvārds, palikuši neskaidri, bet vienlaikus tur ierakstīts arī bīskaps Ludviks Poviļonis, par kura kontaktiem ar VDK pastāvējušas aizdomas jau padomju laikā, un Antans Urbons, kas nodevis slaveno partizānu komandieri Ādolfu Ramanausku-Vanagu, turklāt attiecībā uz Urbona sadarbību ar VDK šaubu nav.

Paziņojumā atgādināts, ka VDK dokumentu publiskošanu paredz Lietuvas Seima pieņemts likums. Žurnāla publiskošana sākta 2012.gada otrajā pusē un pabeigta pagājušās nedēļas nogalē. Izanalizēti dati par 1669 personām.

LGGRTC arī uzsver, ka minētais žurnāls nav slepens dokuments, bet brīvi pieejams Lietuvas īpašajā arhīvā. Saskaņā ar Lietuvas Lustrācijas likumu nepubliskoti tikai 22 žurnālā minēti cilvēki, kas sadarbībā ar VDK atzinušies paši.

Pēdējā publiskotajā VDK vervēto personu sarakstā minēti divi Lietuvas nacionālās kultūras un mākslas prēmijas laureāti - teātra un kino aktieris Donāts Baņonis un diriģents Sauļus Sondeckis.

Interneta vietnē "Kgbveikla.lt" lasāms, ka Baņonis jeb aģents ar segvārdu Broņus savervēts 1970.gadā un sniedzis ziņas par Amerikas lietuviešiem. Teikts, ka togad viņš apmeklējis ASV pēc federācijas "Santara-Šviesa" ielūguma, pirms šā ceļojuma "instruēts par Amerikas lietuviešu darbību" un saņēmis uzdevumus, kurus izpildījis, iedibinājis kontaktus ar dažiem trimdas lietuviešiem, par kuriem interesējusies VDK, sniedzis viņus raksturojošas ziņas, kas "varēja atvieglot operatīvo darbu (izsekošanu), kad šie cilvēki apmeklēja Lietuvu".

VDK dokumentos arī teikts, ka aģenta Broņus brauciens uz ASV bijis "vērtīgs no ideoloģiskā darba viedokļa, proti, tas palīdzējis ASV lietuviešu acīs atspoguļot dzīvi Padomju Lietuvā vēlamā gaismā. 1974.gadā Baņonis no aģentu tīkla svītrots, domājams, saistībā ar to, ka ievēlēts par Lietuvas PSR Augstākās padomes deputātu.

Tautā mīlētais un tālu ārpus Lietuvas pazīstamais aktieris aizgāja aizsaulē 2014.gadā 90 gadu vecumā.

Runājot par Sondecki, kas miris 2016.gadā 87 gadu vecumā, vietnē norādīts, ka VDK interesējies par viņa tēvu, kurš bija emigrējis uz ASV un bija lietuviešu žurnāla "Keleivis" redaktors. Teikts, ka slavenais diriģents savervēts 1962.gadā un ar segvārdu "Salūts" figurējis aģentu tīklā līdz 1982.gadam. Kā liecina dokumenti, VDK 1967.gadā saņēmusi informāciju, ka Sondecka tēvs grib nodibināt kontaktus ar dēlu, un nolēmusi to izmantot. Tā centusies ietekmēt tēvu, lai viņš "atsakās no pretpadomju darbības" un ierodas Lietuvā, kur viņu varētu aktīvāk izsekot un izmantot. 1968.gadā tēva un dēla tikšanās noorganizēta Kanādā, kur Sondeckis bija devies koncertbraucienā.

Lietuvas Lustrācijas komisijai sadarbībā ar PSRS slepenajiem dienestiem brīvprātīgi atzinušies 1589 cilvēki.