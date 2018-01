Skotijas zivsaimniecības atbildīgās iestādes "Marine Scotland" veiktajā aptaujā piedalījušies 18 zivju pārstrādes uzņēmumi, kuru sniegtās atbildes liecina - 58% darbinieku ir no Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kamēr vietējie aizpilda 42% darbavietu.

Visvairāk šajos uzņēmumos ir pārstāvēta Polija, Lietuva un Latvija - 64% no visu EEZ valstu darbinieku skaita. 86% no industrijā strādājošajiem darbojas ar pastāvīgu līgumu.

Analizējot šos rezultātus, "Marine Scotland" secina, ka pēdējo gadu laikā rekrutēt britus kļuvis arvien grūtāk, kas radījis arvien lielāku atkarību no ārvalstniekiem. Šī atkarība likusi uzņēmējiem paust savas bažas par iespējām atrast piemērotu un uzticamu darbaspēku, kad Lielbritānija pabeigs izstāšanās procesu no Eiropas Savienības, un līdz ar to ieviesīs ierobežojumus brīvā personu kustībā.

Daži uzņēmumi ir paziņojuši, ka izstāšanās no Eiropas Savienības ir galvenais drauds viņu dzīvotspējai.

"Mēs turpināsim izrādīt Eiropas Savienības pilsoņiem, ka viņi šeit ir gaidīti, un pieprasīsim brīvu personu kustību, kas pavisam noteikti ir labākajās Skotijas un visas Lielbritānijas interesēs," sacījis šīs nozares politikas veidošanas pārstāvis Fērgus Īrvings.

Paredzams, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies 2019. gada martā.