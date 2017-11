Spānijas aizsardzības ministre Marija Doloresa de Kospedala žurnālistiem Briselē pavēstīja, ka "daudzas no akcijām nāca no Krievijas teritorijas", lai gan pagaidām nav izdevies noskaidrots, kas tieši ir bijis to avots un vai tajā ir bijusi iesaistīta Krievijas valdība.

Viņa piebilda, ka līdzīgas darbības vēlāk atkārtotas arī no Venecuēlas teritorijas.

Pēc 1.oktobrī notikušā Katalonijas neatkarības referenduma Madride reģionā atjaunoja savu tiešo pārvaldi, atlaida Katalonijas reģionālo valdību un parlamentu un izsludināja reģionālā parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas paredzētas 21.decembrī.

De Kospedala atteicās izteikt pieņēmumus par iespējamo dezinformācijas ietekmi uz priekšvēlēšanu kampaņu Katalonijā, piebilstot, ka tās intensitāte mainās katru dienu.

Iepriekš Spānijas ārlietu ministrs Alfonso Dastiss, norādot uz neseno "WikiLeaks" dibinātāja Džūljena Asanža tikšanos ar kādu ietekmīgu katalāņu separātistu līderi, paziņoja, ka esot pazīmes, kas liecina par Asanža un citu mēģinājumiem "iejaukties un manipulēt" ar Katalonijas krīzi.

Pagājušajā nedēļā Madride atzina, ka notiekošais tieši neapliecina Krievijas valdības iesaistīšanos šajā kampaņā, un līdz šim Spānija nav nodevusi atklātībai kādus pierādījumus, kas apliecinātu tās apgalvojumus par iejaukšanos Katalonijas notikumos no ārvalstīm.