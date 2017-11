Vainstīns un aktrišu virkne (līdz 15.oktobrim), kuras atzinās "MeToo" ietvaros, ka cietušas no seksuālas uzmācības. (Foto: AFP)

Tikmēr ASV Televīzijas akadēmija, kas pasniedz "Emmy" televīzijas balvas, izslēgusi Vainstīnu "uz mūžu", vēsta žurnāls " Variety". Līdzīgi iepriekš rīkojusies arī ASV Kinoakadēmija, kas pasniedz prestižās "Oskara" balvas.

"The New Yorker" ziņo, ka patiesības noklusēšanai Vainstīns, sākot no 2016.gada, nolīdzis privātas drošības aģentūras, tostarp kompāniju "Black Cube", ko vada bijušais Izraēlas izlūkdienesta "Mossad" virsnieks. Vainstīns algojis arī korporatīvoās izmeklēšanas un riska konsultāciju firmu "Kroll".

Lai iegūtu informāciju, divas "Black Cube" darbinieces tikās ar aktrisi Rozu Makgovanu, pirms viņa apsūdzēja Vainstīnu izvarošanā. Viens no "Black Cube" izmeklētājām slepeni ierakstīja vismaz četras sarunas ar Makgovanu. "Black Cube" darbinieces, tiekoties ar aktrisi, izlikušies par sieviešu tiesību aizstāvēm, ziņo "The New Yorker".

Žurnāls atsaucas uz dokumentiem un septiņu Vainstīna lietā iesaistītu personu sacīto.

"Black Cube" izmeklētāja izmantojusi arī viltus identitāti, tiekoties ar preses pārstāvi. Viņa apgalvojusi, ka vēlas apsūdzēt Vainstīnu, bet patiesībā vēlējies noskaidrot, kuras no sievietēm runā ar medijiem.

Vainstīns un viņa noalgotie spiegi arī izmantojuši žurnālistus, lai izspiestu informāciju no sievietēm, kuras apsūdz producentu.

Gada laikā Vainstīns un viņa komanda savākusi informāciju par vairākiem desmitiem cilvēku, papildinot psiholoģiskos profilus ar viņu personisko vai seksuālo vēsturi ar mērķi diskreditēt vai iebiedēt viņus.

"The New Yorker" raksta, ka Vainstīns arī meklējis palīdzību pie saviem bijušajiem darbiniekiem kino nozarē, lai iegūtu informāciju.

Žurnāls ziņo, ka reizēm izmeklēšanā bijuši iesaistīti arī Vainstīna advokāti, tostarp Deivids Boiss, kurš 2000.gadā pārstāvēja demokrātu kandidātu Alu Goru strīdā par prezidenta vēlēšanu rezultātiem ar Džordžu Bušu jaunāko.

"The New Yorker" ziņo, ka Boiess parakstījis līgumu, lūdzot "Black Cube" iegūt informāciju, lai apturētu laikrakstu "The New York Times" no raksta publicēšanas par Vainstīna pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem. Tolaik Boiess kādā citā lietā pārstāvējis arī "The New York Times".

Boiess žurnālam atzina, ka pieļāvis kļūdu, sadarbojoties ar "Black Cube".

Vainstīna preses pārstāve noraidīja žurnāla ziņoto, uzsverot, ka šie apgalvojumi par cilvēku iebiedēšanu esot izdomājumi.

Vainstīnu par seksuālu uzmākšanos apsūdzējušas aptuveni 100 sievietes un pret viņu sākta izmeklēšana Londonā, Losandželosā un Ņujorkā.