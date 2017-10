Hārvijs Vainstīns glābiņu no izputināšanas meklē e-pasta vēstulēs

Vainstīns pieprasa, lai viņa izveidotais uzņēmums nodrošina viņam piekļuvi visām e-pasta sarakstēm - kā nosūtītajiem, tā saņemtajiem meiliem, kā arī kontu izdrukām. Viņš šos datus vēlas izmantot sevis aizsardzībai tiesvedībās, kas Vainstīnam vēl priekšā. Vainstīns paudis, ka šī informācija varētu viņu pasargāt no "nepamatotajām prasībām" vai "izlīguma naudām", ko varētu pieprasīt sievietes, kuras producentu apsūdz seksuālā vardarbībā.

"Pēc būtības tā ir nauda no manas kabatas," atsaucoties uz Vainstīna teikto, vēsta TMZ. Viņš ir viens no lielākajiem impērijas "The Weinstein Co" akcionāriem. Pati kompānija producentu atlaidusi no darba pēc skandalozajiem aktrišu paziņojumiem, tāpēc viņš ar prasību pēc piekļuves sarakstēm vērsies tiesā.

"The Weinstein Co" izveidots 2005.gadā, un uzņēmumam pieder pārdesmit filmu studijas un producentu kompānijas. Uzņēmuma administrācijā strādā aptuveni 200 cilvēku.

Kopš 13.oktobra, kad tapa šī kolāža no cietušajām aktrisēm, runāt par Vainstīna neģēlībām sākušas vēl trīs citas sievietes. (Foto: AFP)