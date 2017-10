Pēc asiņainā uzbrukuma sieviete savā “Facebook” profilā rakstīja: “Tā bija nakts manā un manu draugu dzīvē, kas mūs mainīs uz visiem laikiem. Lai gan es izglābos un netiku ievainota, es zinu, ka emocionāli esmu ievainota uz visu dzīvi.”

Kimberlija cieta no epilepsijas, viņas vecmāmiņa apgalvo, ka pēc pārdzīvotā Lasvegasas mūzikas festivālā, meitene piedzīvojusi smagus epilepsijas izraisītus krampjus. Viņas tuvinieki uzskata, ka apšaušanas radītais stress noveda Kimberliju līdz nāvei.

Sievietes draudzene ārvalstu medijiem stāstīja, ka ir šokēta par to, ko Kimberlijai nācies piedzīvot: “Viņai dažus mēnešus pirms apšaudes atklāja labdabīgu smadzeņu audzēju, tad viņa veiksmīgi izglābās no asiņainākā masu slaktiņa ASV vēsturē, bet nedēļu vēlāk nomira no epilepsijas krampjiem. Viņa bija dzīvespriecīga sieviete ar vīru un 4 gadus vecu meitiņu.”

Kimberlija Sačomela sabiedrībai kļuva zināma kā sieviete, kura izglābās no Lasvegasas apšaudes, apgalvojot, ka tonakt tur bija vairāk par vienu šāvēju. Sieviete medijiem stāstīja, ka policija sabiedrībai nesniedz patiesu informāciju par notikušo, jo viņa atceroties vairākus šāvējus, piedevām, vienu arī uz vietas mūzikas festivāla teritorijā.

Neskatoties uz Kimberlijas ciešo pārliecību, policija vairākkārt uzsvērusi, ka apšaudi izraisījis tikai viens šāvējs un tas identificēts kā Stīvens Padoks. Lai gan izmeklēšana ilgst jau mēnesi, policijai joprojām nav skaidrs uzbrucēja motīvs.

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas, 1.oktobra, vakarā brīvdabas kantrimūzikas festivālā notikušajā apšaudē nogalināti 59 cilvēki, bet ievainoti 527 cilvēki.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

