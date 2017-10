Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе. Сегодня вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк "Дружба" (бывший парк АТРЗ), остановка "Жилгородок". В 18-00. Приходите. #спецприемник #арест #астрахань #тамада #рахмат #нучечайку

