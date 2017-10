"Es zināju pietiekami daudz, lai darītu vairāk nekā es darīju," laikrakstā "The New York Times" ceturtdien publicētā intervijā sacīja "oskarotais" režisors, norādot uz vairākām epizodēm ar prominentām aktrisēm.

"Bija vairāk nekā parastas baumas (..) es zināju, ka viņš darīja pāris tās lietas," piebilda Tarantīno.

Viņš zinājis, ka Vainstains seksuāli uzmācies aktrisei Mirai Sorvino, kura tolaik bijusi Tarantīno draudzene, kā arī vēl kādai sievietei, kuras vārdu režisors neatklāja. Tarantīno arī zinājis par izlīguma vienošanos, ko panāca Vainstains un aktrise Roza Makgovana, kura tagad apsūdzējusi producentu izvarošanā.

Tarantīno ar Vainstainu ir sadarbojies vairumā savu filmu, tostarp "Pulp Fiction" ("Lubene") un "The Hateful Eight" ("Pretīgais astoņnieks").

Skandāls sākās, kad laikraksts "The New York Times" oktobra sākumā ziņoja, ka Hārvijs Vainstains vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā. Kopš tā brīža aizvien vairāk sieviešu vainojušas 65 gadus veco Vainstainu par seksuālu uzmākšanos un pat izvarošanu.

Starp aktrisēm, kuras Vainstainu apsūdzējušas par seksuālu uzmākšanos, ir Mira Sorvino, Rozanna Ārketa, Gvineta Paltrova un Anželīna Džolija.

Vainstaina rīcību sākušas izmeklēt varasiestādes ASV un Lielbritānijā.

Vainstainu no savām rindām izslēgusi ASV Kinoakadēmija.

70.gadu beigās Hārvijs Vainstains kopā ar brāli Robertu nodibināja kinostudiju "Miramax", kuru vēlāk pārdeva kompānijai "The Walt Disney Company". 2005.gadā viņi nodibināja studiju "The Weinstein Company". Studijas filmu vidū ir "Karaļa runa" ("The King's Speech") un "Atsvabinātais Džango" ("Django Unchained") . Sākoties skandālam, Hārvijs Vainstains tika atlaists no "The Weinstein Company" direktoru padomes līdzpriekšsēdētāja amata.

Vainstaina producētās filmas vairāk nekā 300 reižu nominētas Oskara balvai un saņēmušas 81 Oskaru.