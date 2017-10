Islandiešu dziedātāja Bjorka sociālajā tīklā "Facebook" nākusi klajā ar apsūdzībām par seksuālu uzmākšanos, ko piedzīvojusi no "dāņu režisora" puses.Bjorka filmējusies tikai vienā filmā 2000.gada kinolentē "Dancer in the Dark" ("Dejotāja tumsā"), kuras režisors dānis Larss fon Trīrs jau noraidījis dziedātājas apgalvojumus.

Bjorka nesauca Trīru vārdā, bet norādīja, ka "dāņu režisors" reizēm glāstījis viņu pret viņas gribu visas filmēšanas komandas priekšā un čukstējis viņai ausī seksuāla rakstura piezīmes.

"Kad pēc aptuveni diviem mēnešiem es pateicu, ka viņam jāpārtrauc pieskārieni, viņš eksplodēja un filmēšanas laukumā salauza krēslu visiem redzot," otrdien "Facebook" atklāja Bjorka, piebilstot, ka režisors, acīmredzot, bija pieradis, ka drīkst aiztikt savas aktrises.

Māksliniece kopā ar ģeniālo režisoru Kannās. (Foto: Vida Press)

Bjorka atklāja, ka viņai nemitīgi nācies uzklausīt "paralizējošus, negribētus čukstus izteiktus seksuālus piedāvājumus", un režisors pat draudējis nakts vidū ierāpties no sava balkona viņas viesnīcas numurā.

Pirmajā ierakstā "Facebook" svētdien 51 gadu vecā dziedātāja norādīja, ka režisoram bijuši vairāki desmiti padoto, kas atbalstījuši šādu viņa uzvedību.

Trīrs pirmdien paziņoja, ka Bjorkas apgalvojumi neesot saistīti ar viņu, bet piebilda, ka viņiem nav bijušas draudzīgas attiecības.

Bjorka apgalvoja, ka pēc atteikuma režisoram, viņš un viņa producents safabricējuši stāstiņu par to, ka ar viņu esot sarežģīti strādāt.

"Tas lieliski atbilst Veinsteina metodēm," norādīja Bjorka.

Seksuāla uzmākšanās pēdējās dienās kļuvusi par galveno tēmu Holivudā, arvien lielākam skaitam aktrišu apsūdzot producentu Hārviju Veinsteinu noziegumos, kas pastrādāti pirms vairākiem gadiem.

Skandāls sākās, kad laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Hārvijs Vainstains vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā.

Starp aktrisēm, kuras Vainstainu apsūdzējušas par seksuālu uzmākšanos, ir Mira Sorvino, Rozanna Ārketa, Gvineta Paltrova un Anželīna Džolija.

Bjorka sacīja, ka nolēmusi pārtraukt klusēšanu tagad, jo šajā brīdī tas var nest īstas pārmaiņas. Viņa norādīja, ka iedvesmojusies no sievietēm, kas visā pasaulē sākušas atklāti runāt par seksuāliem uzbrukumiem.

2006.gadā Bjorka kritizēja mūzikas industrijā pastāvošo seksismu, piebilstot, ka filmu industrijā sievietēm klājas vēl grūtāk.

"Es nespēju noticēt, kāda dzīve ir aktrisēm. (..) Pret viņām izturas šausmīgi," sacīja dziedātāja, filmēšanos "Dancer in the Dark" atceroties ar skumjām.

Kadrs no "Dejotājas tumsā" - Bjorka un Katrīna Denēva. (Foto: Vida Press)