Bērnu aizsardzības, patērētāju un privātuma grupu savienība lūgusi ASV Federālo tirdzniecības komisiju izmeklēt riskus, ko bērniem rada šīs ierīces, kā arī aicinājusi mazumtirgotājus pārtraukt viedpulksteņu tirdzniecību.

Grupas norāda, ka patērētāju aizsardzības organizācijas Eiropā arī varētu iesniegt līdzīgas prasības Eiropas Savienības (ES) regulatoriem.

Organizācijas uzskata, ka šīs ierīces, tā vietā lai nodrošinātu bērnu drošību, varētu padarīt viņus vārīgus pret hakeriem vai noziedzniekiem.

"Kārtējo reizi mēs redzam, ka bērniem paredzēti lietu interneta produkti tiek steigšus laisti tirgū, neņemot vērā to, kā tie aizsargās bērna sensitīvo informāciju. Vecākiem būtu jāizvairās no šiem pulksteņiem un visām internetam pieslēgtām ierīcēm, kas paredzētas bērniem," uzsver savienība "Campaign for a Commercial-Free Childhood".

Šāda rīcība tiek veikta pēc tam, kad Norvēģijas Patērētāju padome norādīja uz drošības trūkumiem bērniem paredzētos viedpulksteņos, kas pārraida un uzglabā datus bez šifrēšanas.

Ar diviem no šiem pulksteņiem uzbrucējs spēja pārņemt kontroli pār pulksteni, noklausīties sarunas, komunicēt ar bērnu un piekļūt saglabātajiem datiem par bērna atrašanās vietu.

Tāpat Norvēģijas Patērētāju padome atklājusi, ka drošības zonas funkcija, kas paredz vecākus brīdināt par to, kad bērns iziet ārpus noteiktas zonas, nedarbojas kā reklamēts.

Šajā pētījumā aplūkoti viedpulksteņi, kas pārdoti ar "Caref", "SeTracker", "Xplora" un "Tinitell" zīmoliem.