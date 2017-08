Kasjauns.lv jau vēstīja, ka par 30 gadus vecās žurnālistes slepkavību apsūdzēts 46 gadus vecais bagātnieks Pīters Madsens, ar kuru kopā Valla devās izbraukumā viņam piederošajā zemūdenē "Nautilus". Madsens noliedz, ka būtu nogalinājis jauno sievieti, un izmeklēšana šajā lietā pirmdien atsāksies. Pagaidām vīrietis ir apcietinājumā Dānijā, jo tieši dāņu ūdeņos atrada Kimas Vallas līķi - vien torsu bez galvas un ekstremitātēm

Vallas draudzene publiskojusi savas atmiņas par žurnālisti, akcentējot, cik daudz noderīga viņa savā īsajā karjerā bija paguvusi izdarīt.

Intervija ar izgudrotāju un lielākās privātās zemūdenes īpašnieku bijis tikai viens no viņas kārtējiem darbiem.

"Dānija nebūt nebija bīstamākā vieta, kur Kima strādājusi. Viņa vienkārši meklēja vietu un idejas, lai radītu rakstu, ko paķertu labākie mediji. Viņai nebija nekādas aizmugures. Neviens no mediju redaktoriem nezināja, kur viņa atrodas un ko dara. Viņa faktiski bija atkarīga no intervējamo objektu žēlastības un vides viesmīlības," raksta Kimas Vallas kolēģe Aleksa Okeavo.

Aleksa pirmoreiz Kimu sastapusi kādā ballītē pie paziņām viesnīcā Manhetenā, ASV. Kima atbraukusi stipri vēlu, bet, kad ienākusi telpās, zibenīgi Aleksai radies labs kontakts ar viešņu. "Nakts laikā viņa pastāstīja, kur bijusi, ko darījusi. Viņa bija tik saturīga un tik koša, kādi reti mēdz būt tik jauni cilvēki," raksta Aleksa.

Tā vakara gaitā noskaidrojies, ka Kima Valla dažādiem medijiem veidojusi reportāžas no Šrilankas, Ķīnas, Kubas (par dzīvi bez interneta), Maršala salām (atomizmēģinājumu efektu testi) un pat Ziemeļkorejas. Intervējusi pašpasludinātus vampīrus Taimskvērā un resnas stieņa dejotājas Latīņamerikā. "Viņa pat deva padomus, kā vislabāk tikt galā ar romantiskām dēkām un intrigām katrā no šādām vietām," teic draudzene. Kima Valla bijusi jauka, smieklīga, labsirdīga un darbīga jauniete, turklāt sava darba fanāte. Viņa savā darbā nav bijusi pasargāta no briesmām, taču dzīve kā "frīlanserei" Kimai patikusi.

Kolēģe Aleksa raksta: "Arī es - tāpat kā viņa - būtu devusies jūrā kopā ar Madsenu šajā zemūdenē. Domāju, tam piekristu vairums žurnālistu. Kimas instinkti acīmredzot teica, ka ir gana droši to darīt. Viņa būtu varējusi atgriezties ar fantastisku stāstu. Taču diemžēl mēs esam spiesti samierināties ar minējumiem, kā būtu, ja būtu. Un koncentrēt uzmanību izmeklēšanai, kas tur īsti notika..."

Par ko ir stāsts?

Dānijas prokuratūra nākusi klajā ar paziņojumu par krimināllietas uzsākšanu saistībā ar 30 gadu vecās žurnālistes Kimas Vallas slepkavību, un vienīgais apsūdzētais ir Pīters Madsens, šodien vēstīja BBC.

Izgudrotāju Madsenu apsūdz sievietes tīšā slepkavībā viņa zemūdenē. Tiesas sākums paredzēts septembrī.

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka žurnāliste pazuda pēc tam, kad iekāpa pasaulē lielākajā pašdarinātajā zemūdenē “Nautilus”, kopā ar tās izgudrotāju un īpašnieku, zviedru miljonāru Pīteru Madsenu. 40 tonnas smagā un 18 metru garā zemūdene nogrima pusstundu vēlāk.

Kopenhāgenas policija tviterī veica ierakstu, ka jūrā atrastais ķermenis identificēts, un tā ir pazudusī 30 gadus vecā žurnāliste Kima Valla.

DNS apliecina, ka atrastais torss bez kājām un galvas pieder pazudušajai žurnālistei Vallai. Viņa pēdējoreiz dzīva redzēta 10.augustā, kad devās braucienā ar bagātniekam Pīteram Madsenam piederošu zemūdeni.

Dāņu uzņēmējs Pīters Madsens ir pasaulē lielākās pašdarinātās zemūdenes “Nautilus” projektētājs. Madsens dzimis 1971. gadā un ir Kopenhāgenas uzņēmējs, "RML Spacelab" ģenerāldirektors un īpašnieks.

Zemūdenes īpašuma tiesības Madsena kungs dalījis ar brīvprātīgo grupu, kas palīdzējusi “Nautilus” uzturēt, taču 2015. gadā pēc pamatīgām domstarpībām visas īpašuma tiesības uz zemūdeni nodotas Madsena rokās.

“Jūs domājat, ka “Nautilus” uzlikts lāsts? Šis lāsts esmu es!” - Madsens paziņojis valdes locekļiem. Madsens uzsvēris, ka uz zemūdenes nebūs miers tik ilgi, kamēr vien viņš pats būs dzīvs.

Pašlaik Pīters Madsens ir apsūdzēts par zviedru žurnālistes Kimas Vallas slepkavību pēc tam, kad viņš tiesā atzina, ka žurnāliste nomirusi uz viņa zemūdens klāja incidenta rezultātā.

Lieta policiju aizved uz neatrisinātu studentes slepkavību 1986.gadā

Dānijas policija atradusi iespējamu saistību starp nule atrasto mirušās žurnālistes Kimas Vallas gadījumu un slepkavību, kas notikusi tālajā 1986.gadā, kurā tā arī skaidrības līdz šim nebija, piektdienas vakarā vēsta "The Telegraph News".

Dānijas policija šobrīd izskata iespējamo saikni starp Kimas Vallas pazušanu un iespējamo slepkavību un stipri līdzīgu gadījumu, kad 1986.gadā tika atrasts 20 gadus vecas japāņu izcelsmes studentes Kazuko Tojonagas līķis.

Iespējams, šīs slepkavības ir savstarpēji saistītas, atsaucoties uz dāņu policijas teikto.

Tojonagas ķermeņa daļas tika atrastas 1986.gadā dažādās vietās jūrā pie Kopenhāgenas. Tas noticis vienu mēnesi pēc tam, kad jaunā studente pazudusi. Ķermenis ticis slēpts, ekstremitātēm piekarinot smagus metāla priekšmetus. Līdzīgi noticis arī ar žurnālisti Kimu Vallu, kuras torsu - bez galvas, kājām un rokām - atrada Dānijas ūdeņos.

Zemūdene nogrima 30 minūtes pēc tam, kad devās ceļā, kura laikā žurnāliste bija iecerējusi interviju ar Madsenu.

Jaunākā informācija liecina, ka uz zemūdenes klāja atrastas asiņu pēdas. Policija meklē sievietes drēbes - oranžu vilnas džemperi, kreklu un baltas kedas.

Pats Madsens šobrīd ir apcietināts, un prokuratūra noteikusi vīrietim psihiatriskās ekspertīzes.