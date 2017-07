Kinocentrs: seriāla "Černobiļa" uzņemšana būs otrs šāda mēroga projekts Lietuvā

"HBO ir nolēmis uzņemt Lietuvā šo lielo projektu, kas pēc mēroga ir īpaši liels [Lietuvai]. Tas, ka šāda mēroga kanāls brauc uz Lietuvu filmēt tādu produkciju, liecina par divām lietām - mums Lietuvā ir kino lietās pieredzējuši cilvēki, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus, jo kvalitāte ir viens no galvenajiem audiovizuālās produkcijas elementiem, bet otrā lieta - nodokļu stimuls, kas darbojas trīs gadus, patiešām sevi ir attaisnojis," teica Kvietkausks.

"Mēroga ziņā to var salīdzināt ar pie mums uzņemto BBC seriālu "Karš un miers". Mēs runājam par otro tik liela mēroga projektu Lietuvā - kā satura, tā finansiālajā ziņā," sacīja Lietuvas Kinocentra vadītājs.

2015.gadā Lielbritānijas sabiedriskā raidorganizācija BBC Lietuvā uzņēma sešu sēriju televīzijas filmu "Karš un miers" pēc krievu rakstnieka Ļeva Tolstoja tāda paša nosaukuma romāna.

Likuma par peļņas nodokli grozījumi, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, ļauj Lietuvā uzņemtas filmas veidotājiem saņemt palīdzību no privātiem sponsoriem 20% apmērā no filmas budžeta. Savukārt Lietuvā ar peļņu strādājoši uzņēmumi, kas vēlas bez atlīdzības piešķirt līdzekļus filmas veidošanai, var samazināt savus ar nodokli apliekamos ieņēmumus par summu, par kādu viņi sniedz palīdzību filmas veidošanai, kā arī par šādu summu var samazināt peļņas nodokli (taču ne vairāk par 75% no visas ar nodokli apliekamās summas).

Jau vēstīts, ka telekanāls HBO paziņojis, ka nākamgad sāks veidot miniseriālu par 1986.gada Černobiļas kodolkatastrofu. Piecu sēriju garajā seriālā britu aktieris Džareds Heriss tēlos padomju zinātnieku, kuram Kremlis uzdevis izmeklēt notikušo. Seriāla "Chernobyl" ("Černobiļa") filmēšana sāksies nākamā gada pavasarī Lietuvā.

1986.gada 26.aprīlī Černobiļas AES ceturtais reaktors pēc neveiksmīga eksperimenta eksplodēja, izmetot gaisā milzīgu radioaktīvā piesārņojuma mākoni, ko vēji iznēsāja pāri lielai daļai Eiropas. Sevišķi smagi cieta Ukraina, Baltkrievija un Krievija.

Lietuvas Kinocentrs darbojas pie Lietuvas Kultūras ministrijas. Tā pārziņā ir valsts palīdzība kino, kā arī Lietuvas Filmu reģistrs.