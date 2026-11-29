Ievērtējiet, kā "Sniega karalienes" motīvos Daugavpilī iemirdz pilsētas galvenā egle
Svētdien Daugavpils Vienības laukumā tika iedegta pilsētas galvenā svētku egle. Šogad galvenā egle ietērpta pasakas "Sniega karaliene" noskaņās
Daugavpils pašvaldība pavēstīja, ka kopā ar Vienības nama vokālo studiju „Pērlītes” (vadītāja Iveta Ustinskova) egli iededza pasakas varoņi Kajs un Gerda, bet turpinājumā muzikālo noskaņu radīja Elizabete Zagorska (vokāls), Andris Ābelīte (vokāls, trompete) un Jānis Lemežis (vokāls, saksofons).
Visu svētku laiku Daugavpilī norisināsies dažādi pasākumi, kas sniegs iespēju izbaudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Ģimenes ar bērniem varēs sastapt iemīļotus pasaku varoņus un piedalīties dažādās aktivitātēs, mūzikas cienītājus gaidīs koncerti, bet īpašu ziemas noskaņu pilsētā radīs muzikālās pastaigas un svētku braucieni ar muzikālo retro tramvaju.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā arī Daugavpils Vienības nama Tradīciju māja aicina uz radošām meistarklasēm un nodarbībām. Decembrī būs iespēja apgūt bišu vaska sveču un dekoru izgatavošanu, darināt Ziemassvētku rotājumus, cept piparkūku groziņus, kā arī izmēģināt roku rotu veidošanā un iepazīt tradicionālās prasmes. Programmā iekļauta arī kulinārijas meistarklase, lekcija par tautastērpa nēsāšanas kultūru, Ziemassvētku dziesmu un rotaļu iepazīšana kopā ar folkloras kopām, kā arī adīšanas nodarbības.
Tikšanās ar pasaku varoņiem un muzikālās pastaigas
Daugavpils pašvaldības mājas lapā vēstīts, ka no 1. līdz 30. decembrim un no 1. līdz 7. janvārim Vienības laukumā bērni varēs satikt pasaku un multfilmu varoņus. Tikšanās notiks darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00. Savukārt Dubrovina parkā un A. Pumpura skvērā no 1. līdz 30. decembrim un no 1. līdz 7. janvārim no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00 skanēs mūzika Ziemassvētku noskaņās.
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15. decembrī plkst. 18.00 Vienības nama koncertzālē notiks Vienības nama bērnu kolektīvu koncertuzvedums "Ceļojums uz sniega valstību", kurā piedalīsies bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pienupīte", bērnu vokālā studija "Pērlītes" un bērnu folkloras kopa "Svātriņa".
Ziemassvētki Vienības laukumā
25. un 27. decembrī no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 Vienības laukumā būs iespēja satikt Ziemassvētku vecīti. Savukārt otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 bērniem notiks „Brīvais mikrofons” kopā ar Ziemassvētku vecīti un pasaku varoņiem, bet vakara turpinājumā plkst. 17.00 svētku koncertā uzstāsies Eduards Rediko un mūziķu grupa.
Jau trešo gadu pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs doties īpašos svētku braucienos ar muzikālo Retro tramvaju. Šogad Gerdas un Kaja pavadībā tramvajs pārtaps par sniegotu karieti, bet par muzikālo atmosfēru gādās dziedātāja Lidija Breska un ģitārists Pāvels Golubevs. Braucieni notiks 27., 28., 30. decembrī, kā arī 2. un 3. janvārī plkst. 17.00 un plkst. 18.00 no pieturas "Vienības nams" (pie teātra).
29. decembrī plkst. 18.00 Vienības nama koncertzālē orķestris "Daugavpils Sinfonietta" kopā ar solistiem un draugiem aicina uz koncertuzvedumu "Sirds, kas izkausē ledu". Tajā Ziemassvētku mūzika savīsies ar motīviem par patiesu draudzību, sirsnību un mīlestību.
Jaunā gada sagaidīšana Vienības laukumā
Vecgada vakarā, 31. decembrī, daugavpilieši un pilsētas viesi aicināti kopīgi sagaidīt Jauno 2027. gadu Vienības laukumā. No plkst. 23.00 līdz plkst. 23.45 valdīs vakars muzikālā noskaņā, plkst. 23.45 sekos pilsētas un valsts vadītāju svētku uzrunas un apsveikumi, savukārt pusnaktī skanēs Latvijas valsts himna un debesis izgaismos Jaunā gada salūts. Svētku svinības turpināsies 1. janvārī no plkst. 00.10 līdz plkst. 03.00 Jaungada diskotēkā "Deju ritmi 2027".