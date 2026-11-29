Satraucoša tendence: strauji aiziet izdienas pensijā no policijas, robežsardzes un VUGD
Policijā, robežsardzē un ugunsdzēsības dienestā pēdējos mēnešos strauji pieaudzis to darbinieku skaits, kuri izvēlas doties izdienas pensijā, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Iekšlietu dienestu vadītāji raidījumā pauda bažas, ka neskaidrības par iespējamām izmaiņām sociālajās garantijās un atvaļināšanas pabalstos veicina pieredzējušu darbinieku aizplūšanu no dienestiem.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norādīja, ka līdz gada beigām dienestu plāno atstāt vēl aptuveni 90 policisti, tostarp vairāki augsta līmeņa vadītāji. Viņš atklāja, ka iesniegumus par došanos izdienas pensijā iesnieguši arī Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Grūbis un Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.
Pēc Ruka paustā, daudzi darbinieki bažījas par iespējamu atvaļināšanas pabalstu samazināšanu vai atcelšanu. Viņš norādīja, ka šīs diskusijas ir veicinājušas darbinieku vēlmi savlaicīgi izmantot pašreiz spēkā esošās sociālās garantijas.
Arī Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts norādīja, ka robežsardzē būtiski pieaudzis to amatpersonu skaits, kuras sasniegušas izdienas vecumu un izvēlas atstāt dienestu. Viņš to skaidroja ar nenoteiktību par turpmākajām sociālajām garantijām.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis kritizēja ieceres pārskatīt izdienas pensiju sistēmu atsevišķām amatu grupām, uzsverot, ka tas varētu negatīvi ietekmēt dienesta spējas krīzes situācijās.
Raidījums vēstīja, ka pērn pieņemtās izdienas pensiju reformas neskars tos iekšlietu sistēmas darbiniekus, kuri tiesības uz izdienas pensiju iegūs līdz šā gada beigām. Vienlaikus valdībā turpinās diskusijas par iespējamu sociālo garantiju un atvaļināšanas pabalstu pārskatīšanu, gatavojot nākamā gada valsts budžetu.