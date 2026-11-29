Vladimirs Mihaļčenko (foto: Valsts policija)
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Šodien 20:16
Meklē 1980. gadā dzimušo Vladimiru Mihaiļčenko, kurš pazuda Rīgā 26. novembra rītā. Viņam iespējamas veselības problēmas
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1980. gadā dzimušo Vladimiru Mihaiļčenko, kurš šā gada 26. novembrī ap pulksten 7.00 izgāja no adreses Rīgā, Lubānas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Personai iespējamas veselības problēmas.
Vladimirs Mihaļčenko (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 172 cm, īsi sirmi mati, uz kreisās rokas pleca apaļš tetovējums, uz plaukstas ārējās puses "B" burta tetovējums, trūkst priekšējo zobu. Bija ģērbies melnā jakā, zilās džinsu biksēs, melnos zābakos. Līdzi bija pelēka mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!