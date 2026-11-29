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Šodien 18:54
Skumja vēsts: Rīgā pazudusī jauniete Merila Šadži atrasta mirusi
Rīgā bezvēsts pazudusī jauniete Merila Šadži (Meryl Shaji) ir atrasta mirusi.
Valsts policija pavēstījusi, ka šobrīd nav aizdomas, ka pret jaunieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, taču par notikušo uzsākts kriminālprocess, lai noteiktu jaunietes nāves iemeslu.
Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2003. gadā dzimušo Merilu Šadži, kura 26. novembrī izgāja no adreses Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Sociālajos tīklos norādīts, ka viņa bija medicīnas studente Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).