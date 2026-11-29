KNAB komentē šovakar demonstrējamo TV sižetu par KNAB priekšnieka kandidāta Rozes auto izmantošanu privātām vajadzībām
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) komentējis svētdienas vakarā gaidāmo televīzijas sižetu par KNAB priekšnieka kandidāta Jāņa Rozes dienesta automašīnas izmantošanu privātām vajadzībām.
Pamatojoties uz TV3 raidījuma “Nekā personīga” šovakar paredzētā sižeta anonsu “Ar ko vizinās KNAB priekšnieka kandidāts”, KNAB sniedz komentāru 👇 https://t.co/FOeqNPWHJU— Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) November 29, 2026
KNAB paziņoja, ka video ir četrus gadus sens, tā izmantošanas apstākļi ir pārbaudīti, nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Birojs aicinājis neradīt maldinošu priekšstatu par notikušo, kā arī sniegt pilnīgu un objektīvu informāciju.
TV3 raidījuma “Nekā personīga” sižeta anotācijā teikts, ka ģenerālprokurors Armīns Meisters saskata pamatu pārbaudei pret Rozi, kurš ar dienesta automašīnu ved bērnu uz bērnudārzu 55 kilometru attālumā no biroja atrašanās vietas. “Ja pašas amatpersonas uz sevi neattiecina šīs prasības, tas ir visnožēlojamākais, kā var rīkoties,” sižetā sacījis Meisters.
Jauns.lv jau vēstīja, ka amata konkursa komisija ieteikusi šim amatam virzīt līdzšinējo KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai. Pirms tam Latvijas Televīzijai Meisters sacījis, viņš bija rosinājis konkursu izbeigt bez rezultāta, bet konkursa komisija lēma citādi. Viņaprāt, KNAB stagnē, bet vadītāja amata pretendentiem konkursā nebija pārliecinoša redzējuma risinājumam.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā. Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
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Līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.