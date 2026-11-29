"Tā nedrīkst rīkoties!". Talsu novadā atrastā Kristapa mamma dalās ar satraucošu niansi
Sestdien Talsu novadā pazuda 2008. gadā dzimušais Krišjānis Valters, kuram tika minētas iespējamas veselības problēmas. Par laimi, svētdien viņu atrada, taču satrauktā mamma paziņojusi par kādu nepatīkamu detaļu notikušajā drāmā.
Sestdienas vakarā Valsts policija paziņoja, ka Krišjānis Valters ap pulksten 14.00 bija izgājis no adreses Talsu novadā, Rojas pagastā, Valgalciemā, un līdz tam brīdim nebija zināma viņa atrašanās vieta. Svētdienas rītā policija pavēstīja, ka jaunietis ir veiksmīgi atradies.
Viņa mamma sociālajā vietnē pauda milzīgu atvieglojumu par dēla atrašanu un pateicās Valsts policijas brigādei par ātru rīcību, kā arī ikvienam nevienaldzīgajam, kurš palīdzēja ar informācijas izplatīšanu. Taču atrašanas prieku apēnojusi kāda cilvēka rīcība.
“Taču ir kāda lieta, par kuru nevaru klusēt. Publisks FUJ cilvēkam, kurš dzīvo Mērsragā un kurš ar savu zilo Mazda aizveda manu dēlu uz savām mājām, neuzskatīja par vajadzīgu informēt policiju, nepaziņoja nevienam tuviniekiem un līdz pat rītam pats neatveda viņu mājās, bet palaida kaut kur pa ceļam ārā neapzinoties sekas,” rakstīja mamma. “Vai tiešām ir tik grūti saprast, ka brīdī, kad cilvēks tiek meklēts, par šādu situāciju ir nekavējoties jāinformē policija un tuvinieki? Kamēr kāds mierīgi pavada nakti, citā ģimenē tuvinieki pārdzīvo neizsakāmas bailes, neziņu un izmisumu. Šādās situācijās ir vajadzīga atbildība, cilvēcība un elementāra sapratne! Šobrīd galvenais ir tas, ka mans dēls ir atrasts dzīvs un viņam tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība.”