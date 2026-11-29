Ugunsgrēks Rīgā, Gardenes ielā 8
Svētdienas rītā Gardenes ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks divstāvu ražošanas ēkā.
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Šodien 15:48
Pēc teju četrām stundām lokalizēts plašais ugunsgrēks Gardenes ielā
Šodien plkst. 13.38 lokalizēts ugunsgrēks divstāvu ražošanas ēkā Gardenes ielā Rīgā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Sandra Vējiņa.
Šodien plkst. 9.55 saņemts izsaukums uz Gardenes ielu Rīgā, kur deg divstāvu daļēji apsaimniekota ražošanas ēka 1200 kvadrātmetru platībā, kā arī vieglās automašīnas 25 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtina ēkas sarežģītais plānojums, kā arī fakts, ka tai ir apgrūtināta piekļūšana.
Notikumā izveidots operatīvais štābs, kurā strādāja pārstāvji no VUGD, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, AS "Sadales tīkls".
Ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā.