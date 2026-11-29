Decembra sākumā gaidāmas laikapstākļu pārmaiņas - sals mazināsies, vietām iespējama atkala
Jaunās nedēļas sākumā Latvijā ieplūdīs siltāka gaisa masa, līdz ar to sals pakāpeniski mazināsies, liecina prognozes.
Pirmdien un otrdien naktī vēl termometra stabiņš noslīdēs līdz -3…-8°, bet nedēļas vidū jau vien līdz +2…-3° atzīmei. Dienās maksimālā gaisa temperatūra pārsvarā būs pozitīva, nedēļas vidū sasniedzot 0…+7° atzīmi. Gan nakts, gan dienas laikā Kurzemē un piekrastē gaidāmas visaugstākās temperatūras. Debesis lielākoties klās mākoņi, bet, turpinoties anticiklona ietekmei, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, un visas nedēļās garumā laiks būs lielākoties sauss. Nedēļas sākumā piekrastē gaidāms brāzmains vējš, bet nedēļas turpinājumā vējš jau pūtīs lēni līdz mēreni.
Ziemas laikā, kad gaisa un zemes temperatūra svārstās ap 0°, un nokrišņi izkrīt dažādās fāzēs (lietū, slapjā sniegā, sniegā, atkalā), tad atsevišķi ceļa posmi kļūst slideni. Tādēļ satiksmes dalībniekiem uz ceļa un ietvēm ir jābūt īpaši uzmanīgiem.
Pirmdien debesis klās mākoņi, tomēr vietām starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, piekrastē dienvidu vējš dienas laikā kļūs brāzmains. Naktī gaiss atdzisīs līdz -3…-8°, bet dienā iesils līdz +2…-3°.
Otrdien debesis joprojām būs apmākušas un vien vietām tās skaidrosies. Lokāli piekrastes rajonos gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas naktī līča austrumu piekrastē kļūs brāzmains. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz -3…-7°, Kurzemē un piekrastē +2…-3° atzīmei. Dienā gaiss iesils līdz +2…-3°, daudzviet Kurzemē un piekrastē būs siltāks, tur +2…+5°.
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Trešdien debesis klās mākoņi, vien vietām dienā uzspīdēs saule. Nakts pirmajā pusē vietām piekrastes rajonos gaidāms neliels lietus, savukārt nakts otrajā pusē un no rīta vietām austrumu daļā neliels sniegs un slapjš sniegs. Lokāli iespējama arī atkala. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas naktī jūras piekrastē kļūs brāzmains. Naktī gaiss atdzisīs līdz +2…-3° atzīmei, daudzviet Kurzemē un piekrastē būs siltāks, tur +2…+5°. Dienā gaiss iesils līdz 0…+5°, vietām jūras piekrastē līdz +7°.
Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus turpinās noteikt anticiklona darbība. Debesis būs galvenokārt pelēcīgas, tomēr brīžiem uzspīdēs saule, un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens no dienvidu puses. Dienās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās, bet naktīs vietām būs par pāris grādiem siltāks, un minimālā gaisa temperatūra daudzviet būs pozitīva.