Pirmdien debesis būs daļēji mākoņainas.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Jaunā nedēļa sāksies bez nokrišņiem, taču naktīs gaidāms sals
Jaunās nedēļas sākumā laikapstākļi saglabāsies līdzīgi kā brīvdienās - debesis būs daļēji mākoņainas un laiks saglabāsies sauss, liecina sinoptiķu prognozes.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs brāzmains.
Naktīs gaiss atdzisīs līdz -3…-8 grādiem, piekrastes rajonos būs nedaudz siltāk, bet dienās teritorijas lielākajā daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +2...-3 grādu robežās.