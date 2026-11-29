KNAB konstatējis pārkāpumu Siguldas mēra rīcībā; Kumskim izteikts aizrādījums
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izteicis aizrādījumu Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājam Linardam Kumskim (LZS) saistībā ar personīgo transportlīdzekļu izmantošanu darba vajadzībām un ar to saistīto izdevumu kompensēšanu no pašvaldības budžeta.
KNAB novembrī pabeidzis pārbaudi par Kumska un viņa vietnieces Ances Kaimiņas (NA, LRA, VP, JKP) noslēgtajiem patapinājuma līgumiem ar pašvaldību par personīgo transportlīdzekļu izmantošanu darba vajadzībām un ar to saistīto izdevumu kompensēšanu no pašvaldības budžeta, informēja KNAB.
KNAB pārbaudē konstatēja, ka Kumskis nav ievērojis pašvaldības iekšējā normatīvajā aktā noteikto kārtību. Siguldas novada pašvaldības domes izdotie noteikumi "Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā" nosaka, ka patapinājuma līgumu ar domes priekšsēdētāja vietniekiem slēdz tikai pašvaldības izpilddirektors, norādīja birojā.
Tomēr konkrētajā gadījumā Kumskis neievēroja minētajos noteikumos noteikto un pats noslēdza patapinājuma līgumu ar savu vietnieci. Tādējādi netika ievērota pašvaldībā noteiktā patapinājuma līguma slēgšanas kārtība, apliecināja KNAB.
Kumska pārkāpums atzīts par maznozīmīgu un viņam izteikts aizrādījums.
Vienlaikus pārbaudē konstatēts, ka amortizācijas izdevumu kompensācijas abām personām izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram. Tāpat konstatēts, ka abas personas 2025. gadā ir ievērojušas attiecīgajam gadam noteikto degvielas limitu.
Jau ziņots, ka jūlijā Siguldas novada domes deputāti bez diskusijām vienbalsīgi apstiprināja jaunu pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas kārtību.
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Domes lēmumā skaidrots, ka iekšējos noteikumus "Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā" jaunā redakcijā jāizdod, jo noteikumu līdzšinējās piemērošanas laikā konstatētas nepilnības, praktiskas vajadzības, kā arī nepieciešamība precizēt atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai.
Vienlaikus, izvērtējot spēkā esošo noteikumu redakciju un plānoto precizējumu apjomu, pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas skar būtisku daļu noteikumu satura un pēc apjoma veido gandrīz pusi no spēkā esošā regulējuma. Lai nodrošinātu noteikumu pārskatāmību, skaidrību un ērtu piemērošanu praksē, kā arī izvairītos no apjomīgu grozījumu veikšanas, lietderīgi esot izdot noteikumus jaunā redakcijā, teikts domes sēdes lēmumā.