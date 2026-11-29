Gardenes ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks divstāvu ražošanas ēkā.
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Šodien 11:07
Rīgā izcēlies ugunsgrēks ražošanas ēkā; iedzīvotājus aicina aizvērt logus
Svētdienas rītā Gardenes ielā Rīgā izcēlies ugunsgrēks divstāvu ražošanas ēkā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Sandra Vējiņa.
Šodien plkst. 9.55 saņemts izsaukums uz Gardenes ielu Rīgā, kur, pēc sākotnējās informācijas, deg divstāvu ražošanas ēka ar atklātu liesmu un pastāv ugunsgrēka izplatīšanās draudi.
Ugunsdzēsēji strādā notikuma vietā.
Notikuma vietas tuvumā ir pastiprināta operatīvo transportlīdzekļu kustība. Ja tuvākā apkārtnē jūtami dūmi, VUGD aicina turēt ciet logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.