Saeimas deputāti Artūrs Butāns.
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Šodien 10:36
Policija izskatīs Butāna iesniegumu par viņam izteiktajiem draudiem dzīvībai
Valsts policija ir saņēmusi un likumā noteiktajā kārtībā izskatīs Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Artūra Butāna iesniegumu par viņam izteiktajiem draudiem dzīvībai, informēja Valsts policijā.
NA paziņojumā medijiem norāda, ka draudi izteikti saistībā ar deputāta nostāju jautājumos par ekonomisko saišu pārtraukšanu ar Krieviju, tostarp Krievijas graudu tranzīta aizliegšanu Latvijā, kā arī stingrāku migrācijas ierobežojumu noteikšanu Krievijas pilsoņiem.
Deputāts informējis Valsts policiju un Saeimas drošības biroju, kā arī nodevis iestādēm audio failus.