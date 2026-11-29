Jūrmalā ar vērienīgu svētku programmu atklāts Gaismas festivāls
28. novembrī Jūrmalā ar vērienīgu svētku programmu atklāts Gaismas festivāls. Atklāšanas dienā apmeklētājus priecēja muzikāli priekšnesumi, radošās aktivitātes un svētku ...
FOTO: Jūrmala pārtop ziemas pasakā - iedegta pilsētas vēsturē augstākā Ziemassvētku egle
28. novembrī Jūrmalā ar vērienīgu svētku programmu atklāts Gaismas festivāls. Atklāšanas dienā apmeklētājus priecēja muzikāli priekšnesumi, radošās aktivitātes un svētku tirdziņš, bet, iestājoties tumsai, pirmo reizi iemirdzējās iespaidīgas gaismas projekcijas un multimediju instalācijas. Viens no dienas centrālajiem notikumiem bija pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšana. Šogad uzstādītā 18 metrus augstā egle ir augstākā Ziemassvētku egle Jūrmalas vēsturē.
Gaismas festivāla atklāšanā koncertēja Intars Busulis un Abonementa orķestris, kā arī grupa “Bermudu divstūris”. Savukārt mazākos apmeklētājus Jūrmalas Kultūras centrā priecēja “Ukulele” ar īpašu koncertprogrammu.
Pilsētas centrā – Jomas un Turaidas ielās – atklāta Latvijā garākā Ziemassvētku eglīšu promenāde. Eglīšu rotājumus darinājuši jūrmalnieki – sabiedrībā pazīstamas personības, satura veidotāji, uzņēmēji, kā arī kultūras un izglītības jomas, pilsētas iestāžu un organizāciju pārstāvji.
Visas dienas garumā apmeklētājus Jomas ielā gaidīja svētku tirdziņš un radošās darbnīcas, bet svētku noskaņu papildināja muzikāli priekšnesumi uz divām īpaši šim pasākumam iekārtotām skatuvēm.
Vakarpusē festivāla apmeklētāji varēja vērot gaismas projekciju un multimediju instalāciju pirmizrādi, kas Jūrmalas pilsētvidi pārvērta iespaidīgā gaismas mākslas piedzīvojumā. Jūrmalas Kultūras centra, viesnīcas “Hotel Jūrmala Spa” un Dzintaru koncertzāles fasādes atdzīvojās lielformāta 3D videoprojekcijās, katrai ēkai stāstot savu unikālo vizuālo stāstu. Savukārt Dzintaru mežaparka skatu tornis iemirdzējās multimediju lāzerinstalāciju radītā gaismas spēlē.
Gaismas festivāls Jūrmalā turpināsies līdz 2027. gada 10. janvārim, ik nedēļu priecējot apmeklētājus ar jauniem pārsteigumiem.
Jau nākamajā nedēļā, 5. decembrī, Dzintaru mežaparkā sāks darboties Ziemassvētku vecīša namiņš, kur bērni varēs satikt Ziemassvētku vecīti, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, iesaistīties dažādās aktivitātēs kopā ar rūķiem, kā arī baudīt koncertus.