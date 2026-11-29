Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Nauri Kvēpiņu.
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Šodien 09:11
Rīgā pazudis nepilngadīgais Nauris Kvēpiņš; pēdējo reizi redzēts Purvciemā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Nauri Kvēpiņu, kurš pēdējo reizi redzēts Rīgā, Purvciema apkārtnē. Personai ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 160 cm, nēsā brilles. Bija ģērbies gaišos “Nike” apavos, melnās biksēs, melnā jakā, melnā džemperī.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Nauri Kvēpiņu.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!