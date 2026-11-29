Vairāk konkrētības, bet joprojām neatbildēti jautājumi: eksperts vērtē jaunās valdības deklarāciju
"Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga otrās valdības deklarācijā redzami gan atsevišķi pozitīvi aspekti, gan dažādi trūkumi, piemēram, iztrūkstoši skaidrojumi, kā risināt dažādus problēmjautājumus, vērtēja Latvijas Universitātes pasniedzējs, domnīcas "LaSER" valdes priekšsēdētājs Daunis Auers.
Auers sprieda, ka valdību deklarācijas, līdzīgi kā partiju priekšvēlēšanu programmas, bieži vien ietver ļoti vispārīgus solījumus bez konkrētiem un padziļinātiem aprēķiniem. Viņa vērtējumā līdzīgi esot arī ar Kulberga valdības deklarāciju, lai arī konkrētu aprēķinu tur esot vairāk nekā ierasts valdības deklarācijās, ko Auers novērtēja kā pozitīvu aspektu.
Auers arī ievērojis, ka šī deklarācija ir ievērojami īsāka, nekā, piemēram, kādreizējā "Jaunās vienotības" (JV) premjera Krišjāņa Kariņa valdības deklarācija, kas tika izveidota pēc 14. Saeimas vēlēšanām. Kulberga valdības deklarācijā esot arī daudz lielāks fokuss uz tautsaimniecību, nekā tas bija Kariņa deklarācijā.
Eksperts ļoti pozitīvi vērtēja, ka valdības ministriem būs jāstrādā pēc misijas vēstulēm. Jautājums par to ietverts arī deklarācijā, tomēr Auers atzina, ka būtu bijis vēl labāk, ja šīs vēstules būtu redzamas jau deklarācijā.
Auera ieskatā deklarācijā savukārt pietrūkst skaidrojumi, kā viens vai otrs dokumentā pieminētais problēmjautājums tiks risināts.
Tāpat Auers atzina, ka deklarācijā esot dažas lietas, kas viņu mulsina, piemēram, Aueram nav skaidrs, kādēļ jautājums par pašvaldību izlīdzināšanas fonda pieņemšanu ir sadaļā par valsts pārvaldes procesu automatizāciju. Viņam arī no deklarācijas nav līdz galam saprotams atbildību sadalījums migrācijas jautājumos valsts līmenī.
Viņaprāt, deklarācijā arī nav pietiekami pieminēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija "Latvija 2050".
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Jau vēstīts, ka Saeima 17. novembrī ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība.